Alfred García podría volver a representar a España en Eurovisión. El cantante y compositor es uno de los 18 artistas que participarán en el Benidorm Fest 2023. El de El Prat de Llobregat lo intentará esta vez con "Desde que tú estás", un tema que, en palabras del cantante, abraza el cielo y el infierno que llevamos dentro, los dos motores que hacen que nuestro corazón lata al mismo tempo que nuestros deseos. El que desea jugárselo todo sin miedo a no ser nada más que la verdad de sus aciertos y sus errores.

"Desde que tú estás" se compuso para una persona que acompañó a Alfred García en un momento en el que el artista dudaba de algunos pasos que tenía que dar pero que en medio del camino le empezó a recordar lo bonito que era caminar, sin pensar demasiado en si en el próximo paso habría una piedra o una flor. Simplemente caminar para ir hacia dónde quieres, a una velocidad suficiente para disfrutar del paisaje, ni demasiado lenta ni demasiado rápida.

En tan solo un lustro de carrera profesional, Alfred García se ha erigido como uno de los artistas musicales más prometedores del panorama musical español. El músico multiinstrumentista lanzó en 2018 su álbum debut, '1016', con el que logró cinco discos de oro y cinco de platino. El primer álbum del cantante fue todo un éxito, incluso llegó a colocar los 16 temas en el Top 200 de Spotify, toda una hazaña. El disco ostenta la sexta mejor entrada de un disco nacional en Spotify España. A finales del año pasado, Alfred García lanzó su segundo álbum de estudio, '1997', un disco más alternativo y experimental que contó con colaboraciones como Albert Pla, El Niño de Elche o Mercedes Cortés Alfaro.

Alfred García se dio a conocer en el año 2017 tras su participación en el concurso 'Operación Triunfo'. En la novena edición del formato musical coincidió con grandes artistas como Aitana, Lola Indigo o Agoney, con quien competirá en el Benidorm Fest 2023 por representar a España en Liverpool. Alfred llegó a la gran final del certamen musical tras haber sido favorito en dos osaciones durante el concurso. Algunas de sus actuaciones más míticas en el concurso fueron 'City of Stars', 'The Lady Is a Tramp' o 'Maldita Dulzura'.

Alfred también participó en la gala especial de Eurovisión de OT 2017, una gala en la que se eligió a los representantes de España en Eurovisión 2018. El cantante barcelonés participó con dos temas: "Que nos sigan las luces", compuesta por Nil Moliner y "Tu canción", compuesta por Raúl Gómez y Sylvia Santoro. El primer tema no logró pasar a la 2ª fase del concurso, mientras que "Tu canción" acabó siendo la elegida por los espectadores para representar a España en Lisboa en la 63ª edición del festival.

Así es "Desde que tú estás" En palabras del artista, "Desde que tú estás" es una canción que escribí a una persona con la que viví un momento de mi vida en el que volví a redescubrir aquellas cosas que hacía tiempo que no disfrutaba. Un momento en el que volví a ver todos los colores de la paleta y dejé de ver en blanco y negro. "Desde que tú estás" es la confirmación de que la mejor canción siempre está por escribir y que cada día es una nueva oportunidad para disfrutar de la vida; un nuevo verso por inventar; un homenaje a esa persona que te acompaña en los días buenos y en los de dudas. Portada de "Desde que tú estás", la canción de Alfred García para el Benidorm Fest 2023

Sobre los autores La letra de "Desde que tú estás" está escrita por Alfred García y la música está compuesta juntamente con Raúl Gómez. La primera persona en escuchar la canción fue Pablo López, que se encontraba en la sala de al lado componiendo el próximo disco de Raphael. La producción de la canción ha estado a cargo de Fernando Boix. Así suena "Desde que tú estás", la canción de Alfred García para el Benidorm Fest 2023