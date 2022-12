Aritz Grau Sueira, conocido artísticamente como Aritz Aren, intentará representar a España en Eurovisión 2023 con "Flamenco", un tema pop con el que pretende conquistar a Europa. Tan explosivo como la intérprete de "SloMo", Aritz conquistó las redes sociales con sus bailes. En TikTok, donde comparte a diario sus coreografías, cuenta con más de millón y medio de seguidores. "Me considero un chico honesto al que le gusta mucho divertirse y que siempre aspira a cumplir sus sueños", así se define a él mismo. Su último reto, la música. El joven es un artista emergente que podría representar a España el próximo 13 de mayo en Liverpool.

Natural de Valencia, Aritz Aren tiene 30 años, es bailarín profesional y ahora, también cantante. Actualmente reside en Madrid, pero pasó muchos años viviendo en Shanghái, China. Empezó a los ocho años bailando acrobático, aunque dejó apartada su carrera cuatro años después. Recuperó la ilusión por esta disciplina a los 20 años. Aritz Aren cuenta con un curriculum envidiable. Se ha formado en Los Ángeles, Japón, China y Londres. En el continente asiático ha desarrollado la mayor parte de su carrera como bailarín acrobático, hip hop y urbano. En China, ha sido coreógrafo de varios musicales: Fame y World of Dance. Además, también ha ejercido como profesor en uno de los mejores estudios de Tokio, Dance Studio.

La fama de Aritz Aren ha ido creciendo gracias a sus redes sociales, donde sus vídeos acumulan millones de 'me gusta'. Sus movimientos imposibles y su sensualidad al bailar llaman la atención de sus seguidores. No es la primera vez que participa en un concurso en televisión. Aritz se presentó a la última edición del formato Fama, ¡a bailar!, talent en el que consiguió llegó a la gran final y quedó segundo clasificado. Ahora se presenta al Benidorm Fest para intentar probar suerte en la música. ¿Será esta su gran oportunidad?

"Flamenco" es meter en una coctelera el pop más internacional con el sabor de los arreglos e influencias del pop español . Por su particular sonido, se convierte en una pieza única en la que conviven los sonidos en tendencia y un "beat" actual, con otros orgánicos y raciales como la guitarra española o las castañuelas. "Flamenco" promete ser una de las canciones favoritas para representar a España en Eurovisión, y una radiografía que mostrar en Europa de todo el abanico de influencias de la música en español .

Sobre los autores

Carlos Marco, Frida Amundsen, Kaci Brown Sam Gray y Tonino Speciale son los compositores del tema con el que Aritz pretende mostrar a Europa toda la esencia española.

Carlos Marco es cantante, compositor, productor y director musical. Estudió 15 años de técnica vocal y tiene un máster en "Music production" y otro en "Art of mixing in today's music production" por el Berklee College of music de Boston. Actualmente compagina su carrera de cantante con la de presentador de TV y radio, y es el Director Musical de talent musicales. Ha publicado seis discos como miembro del grupo Auryn. Después emprendió su carrera en solitario y actualmente forma parte de la banda Mantra. Además, Carlos Marco cuenta con su propia discográfica, agencia de management y editorial musical 'BOP music' y dirige Academia de canto moderno Jukebox. El año pasado fue uno de los compositores de "Eco" de Xeinn.