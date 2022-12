Meler es uno de los cuatro grupos que participa en el Benidorm Fest 2023. La banda, formada por Loren, Javi y Jonathan, concursa en la preselección española con "No nos moverán", un himno para bailar, saltar y disfrutar de la vida. Meler competirá con esta canción pop y buenrollera por representar a España en Eurovisión 2023, que se celebrará en Liverpool el próximo mes de mayo.

Hace cuatro años, Loren, Javi y Jonathan coincidieron juntos en una academia de música en Madrid. Compartían gustos musicales, había química entre ellos y no tardaron en conectar y componer canciones juntos. Fue tal la conexión, que decidieron probar suerte en Londres. En las calles de la capital inglesa se dieron cuenta de que lo que hacían gustaba y que a partir de ese momento comenzaba un nuevo camino para ellos. Se lo tomaron en serio, empezaron a tocar en el Metro de Madrid día sí y día también, pero la pandemia los frenó. Durante ese obligado parón, se sentaron, debatieron y decidieron darle un nuevo rumbo a su música.

Ahí nació el proyecto de Meler en español que los ha llevado hasta donde están hoy. Ahora, son una banda de pop "enérgico", como ellos mismos se definen, que intenta hacerse su hueco dentro del cada vez más competitivo mundo de la música.

Este año han presentado su último single, "Que te vaya mal" en el que también exploran otros generos más allá del pop. Su fichaje por Sony les está abriendo las puertas al éxito. No paran de colgar el cartel de sold out en sus conciertos, han teloneado a Taburete... pero ahora quieren dar un paso más allá y posan su mirada en Eurovisión 2023.

Así es "No nos moverán"

En palabras de Meler, "No nos moverán" es un tema con mucha energía, que nunca deja indiferente a nadie. "No nos moverán” se ha convertido en un himno, es una canción para bailar, saltar y disfrutar en uno de esos días en los que estás tan bien que no quieres que se acabe. "Todos hemos dicho en algún momento: ojalá parar el tiempo y quedarnos aquí para siempre. Para nosotros eso es "No nos moverán"", explica Meler. "Sentíamos también que era momento de arriesgar, y nos hemos atrevido a probar con una producción más electrónica, que veíamos que pegaba mucho con la temática, y en directo cobraba mucho sentido. Le tenemos mucho cariño a esta canción. La oportunidad de llevar esta cancion al Benidorm fest es increíble, estamos disfrutando mucho del proceso", añade el grupo.