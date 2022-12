Famous Oberogo es uno de los 18 concursantes de la segunda edición del Benidorm Fest. El ganador de Operación Triunfo 2018 quiere cumplir uno de sus mayores sueños: representar a España en el Festival de Eurovisión. El sevillano participa en el certamen alicantino con "La Lola", un tema urbano y muy actual con el que promete hacernos bailar a todos.

Esta no será la primera vez que el cantante de Bormujos intente representar a España en Eurovisión. En el año 2019, participó en la gala especial de Operación Triunfo para elegir al representante de España en Tel Aviv. Famous participó con "No puedo más", un tema compuesto por Leroy Sánchez, Louis Biancaniello y Nolan Sipe. Finalmente fue Miki Núñez con "La Venda" el elegido por la audiencia para participar en el certamen europeo.

Eurovisión 2019 - Famous canta "No puedo más" en la Gala OT Eurovisión

En la actualidad, el ganador de OT 2018 es uno de los protagonistas del musical más famoso de la capital, 'El Rey León', la aflamada obra que se representa desde hace más de 10 años en el teatro Lope de Vega de Madrid. Pero el musical no es en lo único que está trabajando. El artista continúa inmerso en la preparación de su nuevo proyecto musical, que fusiona sonidos urbanos, afrobeat, reggaeton y pop en castellano. Tendremos que esperar un poco más para conocer el tema que Famous ha presentado al Benidorm Fest.

En 2021, Famous es elegido por Disney España para interpretar el tema de su campaña de Navidad, "Si habla el amor". También a finales de ese año, lanza "Something", un sencillo en colaboración con el productor galardonado y cantante Blaq Jerzee.

El participante del Benidorm Fest 2023 ha manifestado en varias ocasiones ser fan del festival de Eurovisión. En 2018, tuvo el privilegio de cantar con el austríaco Cesár Sampson, tercer clasificado en Eurovisión 2018.