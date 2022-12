La ganadora de la segunda edición de Drag Race España traerá espectáculo asegurado. Sharonne es una de las 18 participantes de la segunda edición del Benidorm Fest, un festival que tendrá lugar el próximo 31 de enero, 2 y 4 de febrero. La drag queen intentará por segunda vez representar a España en el Festival de Eurovisión. La catalana concurso en el año 2001 en Eurocanción, el programa donde se elegía al representante español en Copenhague, con el grupo Trans-X. 21 años después lo intentará con "Aire", una canción épica/dance con un mensaje muy liberador.

Sharonne, alter ego de Cristobal Garrido, nació el 1 de junio de 1976 en Sabadell. Desde muy joven se interesó por el teatro amateur donde dio sus primeros pasos. A pesar de empezar a estudiar administración, decidió dejarlo de lado y volcarse por completo con el mundo de la interpretación y de la danza, formándose en la Escuela TRAM Expressió y en la Escuela de CO&CO, ambas en Barcelona.

Pero...¿de dónde surgió su nombre artístico? Según comentó a los micrófonos de Radio Nacional, se lo puso su primera pareja. Él era de nacionalidad francesa y estos fueron sus referentes en la música, en la televisión y en el mundo del cine, de donde crearon a este personaje que se caracteriza por su elegancia y sofisticación. La propia artista reconoce que lo que le diferencia del resto de sus compañeras drag queens es el canto, definiendo a su voz como potente y cálida. "Para cantar lo que necesitas es oído, cierta sensibilidad y dejarte llevar" señala la artista en el programa Patio de voces.

La de Sabadelle fue maestra de ceremonias del espectáculo THE HOLE y ha participado en talents como Tu cara no me suena, La marató y en la serie catalana El cor de la ciutat, entre otras. En la actualidad, es una de la protagonistas de la gira Gran Hotel de las Reinas por toda España.

Así es "Aire" En palabras de la artista, "Aire" trata de abrirse y liberarse, de coger aire y tirar para adelante. La propuesta musical tiene tintes épicos, ya que el tema cuenta cómo vivimos nuestras vidas, de una manera cinematográfica. Donde somos los protagonistas y debemos decidir en cada momento lo que queremos e ir a por ello. @@FOTO[XXXXXX]

Sobre los compositores Cristobal Garrido (Sharonne), Iván Torrent y Alejandro Barroso son los compositores de "Aire", el tema con el que la ganadora de Drag Race España 2 intentará representar a España en Eurovisión 2023. Así suena "Aire", la canción de Sharonne para el Benidorm Fest 2023

Sharonne en la gala 'Benidorm Fest: Los elegidos' En la gala de presentación del Benidorm Fest 2023, Sharonne ha deslumbrado sobre el escenario interpretando dos temas como “Last dance” de Donna Summer y “I wanna dance with somebody” de Whitney Houston. En la puesta en escena, la ganadora de Drag Race España 2 estaba acompañada por dos bailarines. 02.30 min Actuación de Sharonne en la gala de presentación de Benidorm Fest 2023