Alicia Climent Barriuso, conocida artísticamente como Alice Wonder, es una de las 16 artistas que participará en el Benidorm Fest 2023, la preselecció de España para Eurovisión 2023. La joven se ha convetido ya en una promesa de la música porque no solo canta, sino que toca la guitarra, el piano y ha dejado claro en su temas ese mundo interior que florece tan adentro de ella. Alice Wonder intentará viajar a Liverpool con la canción "Yo quisiera", un tema indie alternativo con influencias de dream pop.

La cantante nació en Madrid el 11 de octubre de 1998, su nombre original es Alicia Climent, y es uno de los rostros más reconocidos actualmente dentro de la música indie española. Su carrera empezó a través de las redes sociales, donde colgaba pequeños vídeos de canciones. Más tarde, en 2017, ya lanzaba al mercado su primer LP Take Off, que incluía canciones como "Run Run" o "Like Mornings".

Después de ese debut, la música no ha parado de sonar en las plataformas digitales con nuevos y pegadizos temas. Su voz inconfundible y su estilo propio ha conquistado fans y cantantes con las que ha llegado luego a colaborar. Porque... ¿qué tiene en común Alice Wonder con Javiera Mena, la artista que nos puso en pie con Culpa en Benidorm Fest 2022? Pues que ambas han cantado junto con Miranda!, la banda de música argentina de estilo pop. Alice Wonder entona junto a ellas "O", mientras que Javira Mena lo hace al son de "Entre las dos".

Así es "Yo quisiera" Tras el reestreno de su exitoso álbum “Que Se Joda Todo Lo Demás” Alice Wonder vuelve con este single para presentar su candidatura al Benidorm Fest. En palabras de la artista, "Yo quisiera" es la tormenta interior que ocurre dentro de alguien que desiste de intentar entender el mundo, simplemente vive en él. "Parece que el mensaje es pesimista, pero realmente es positivo, es continuista, se inclina a la fe pese a la incongruencia de la vida misma", añade Alice Wonder. Portada de "Yo quisiera" la canción de Alice Wonder para el Benidorm Fest 2023

Sobre los autores Alicia Climent Barriuso (Alice Wonder) es la compositora del tema “Yo quisiera”. Así suena "Yo quisiera", la canción de Alice Wonder para el Benidorm Fest 2023

Alice Wonder en la gala 'Benidorm Fest: Los elegidos' Si Alice Wonder enamoró a la reina Leticia, también hizo lo mismo con los espectadores y espectadoras de la gala de presentación del Benidorm Fest 2023. La madrileña nos deleitó sobre el escenario con su tema “Decir adiós” acompañada de un piano. Esta canción forma parte del repertorio de su último disco 'Que se joda todo lo demás'. 02.12 min Actuación de Alice Wonder en la gala de presentación de Benidorm Fest 2023