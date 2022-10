¡Ya es oficial! La 67ª edicón del Festival de Eurovisión ya tiene ciudad anfitriona. La ganadora ha sido Liverpool, que acogerá el certamen en mayo de 2023. La final se celebrará el sábado 13 y las semifinales el martes 9 y el jueves 11. El escenario estará ubicado en el M&S Bank Arena, conocido también como Liverpool Arena, inaugurado en el año 2008 por la reina Isabel II y el duque de Edimburgo. Tiene una capacidad máxima de 12.000 espectadores y es el estadio más grande de la ciudad. Acogió los MTV Europe Music Awards y en 2023 celebrará una gira de Elton John.

"Liverpool es el lugar ideal para albergar el 67ª Festival de la Canción de Eurovisión en nombre de Ucrania. La ciudad es sinónimo de música y el Liverpool Arena supera todos los requisitos necesarios para albergar un evento mundial de esta magnitud. Estamos muy impresionados con la pasión que la ciudad ha mostrado al acoger el Concurso y sus ideas inclusivas para colocar a los ganadores del año pasado, Ucrania, al frente y al centro cuando miles de fanáticos visiten el próximo mes de mayo", el mensaje de bienvenida mandando por Martin Österdahl, el supervisor ejecutivo del Festival de la Canción de Eurovisión.

La tercera ciudad más grande de Reino Unido, por detrás de Londres y Birmingham, se ha convertido finalmente en la sede del festival, imponiéndose a Glasgow, la otra gran favorita. En el proceso de selección de la ciudad anfitriona han participado en total 7 localidades del país como Manchester, Newcastle o Sheffields.

"¡Lo hicimos! Liverpool tiene el honor de albergar #Eurovision 2023 en nombre de Ucrania. Muchísimas felicidades al equipo de candidatura y gracias a todos los que nos han apoyado. Ahora comienza el trabajo de organizadion de la fiesta #AllYouNeedIsLove", escribía en su cuenta de Twitter, la segunda alcaldesa de la ciudad desde mayo de 2021, Joanne Anderson.

“We did it!



Liverpool is honoured to be hosting #Eurovision 2023 on behalf of Ukraine.



Huge well done to the bid team and thanks to everyone who has supported us – now begins the work on organising the party.

#AllYouNeedIsLove@EBU_HQ @Eurovision @BBCTheOneShow @CultureLpool pic.twitter.com/4VNIxjMmS9“