Comienza la última cuenta atrás para elegir la sede que albergará Eurovisión 2023. Glasgow y Liverpool lucharán por convertirse en la sede de la 67ª edición del certamen europeo. La Unión Europea de Radiodifusión (UER) lo ha anunciado las ciudades finalistas este mismo martes a través de las redes oficiales. Las dos ciudades británicas inican ahora el sprint final para ganar la carrera y albergar el concurso el próximo mes de mayo.

“And then there were two…



We can now reveal that #Eurovision 2023 will be hosted in either Glasgow or Liverpool ��



Learn all about the final two here: https://t.co/NNzZP97Ml6 pic.twitter.com/lxtwMYO6Ac“