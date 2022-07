Es una tradición de sobra conocida: quien gana Eurovisión tiene que acoger la siguiente edición del festival. Sin embargo, toda costumbre tiene su excepción. A pesar de que Ucrania se ha alzado con la victoria gracias a Kalush Orchestra y "Stefania", el certamen europeo no se celebrará en este país, como ya anunció la Unión Europea de Radiodifusión (UER) el pasado junio. Reino Unido acaba de confirmar que Eurovisión 2023 se celebrará en su territorio.

La decisión inicial provocó diversas reacciones, entre ellas la de Jamala, ganadora de Eurovisión en 2016 con "1944", que considera que "es muy doloroso que nos quiten esta esperanza sin ni siquiera darle una oportunidad". No obstante, y por sorprendente que pueda parecer, no es la primera vez que un país ganador no organiza Eurovisión el año siguiente. Ha ocurrido tan solo en siete ocasiones antes, la primera el mismo año de la creación del festival. ¿Qué países no han celebrado Eurovisión pese a ganar?

1957: Alemania sustituye a Suiza Hace 66 años se celebró en Lugano la primera edición de Eurovisión, en la que solo participaron siete países (eso sí, cada uno con dos canciones): Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Suiza. Lys Assia se convirtió en la primera ganadora del festival gracias a "Refrain", pero Suiza no acogió el certamen el año siguiente. En su lugar, fue Alemania quien lo hizo. Frankfurt se convirtió así en la sede de 1957, una edición en la que se incorporaron también Austria, Dinamarca y Reino Unido. 00.56 min Muere Lys Assia, la primera ganadora de Eurovisión

1960: Países Bajos da paso a Reino Unido Países Bajos ganó el festival por primera vez en 1957 con Corry Brokken y "Net Als Toen" y volvió a repetir en el primer puesto en 1959, esta vez gracias a la interpretación que hizo Teddy Scholten de "Een Beetje". Como acababan de acoger Eurovisión en 1958, Países Bajos dijo no ante la oportunidad de hacerlo de nuevo. La oportunidad pasó entonces a Reino Unido: Pearl Carr y Teddy Johnson habían quedado en segunda posición con "Sing Little Birdie". Era además la primera vez que los británicos celebraban el festival, ya que todavía no habían ganado. Su primera victoria tuvo lugar años más tarde, en 1967. 1959 - Holanda - Teddy Scholten, que representaba a Holanda, ganó el cuarto Festival de Eurovisión, en 1959, con la canción "Een Beetje". tve

1963: Reino Unido se afianza como plan B Ganar en fechas muy próximas entre sí continuó siendo el motivo principal para rechazar celebrar Eurovisión. Fue lo que le ocurrió a Francia: había ganado en 1958 ("Dors Mon Amour", de André Claveau) y en 1960 ("Tom Pillibi", de Jacqueline Boyer), con una tercera victoria en 1962 de la mano de Isabelle Aubret ("Un Premier Amour"). Al organizar en 1959 y 1961, Francia no quiso volverlo a hacer en 1963. Londres se convirtió de nuevo en la sede de Eurovisión.

1970: Países Bajos se impone en el empate a cuatro países El Teatro Real de Madrid es historia de Eurovisión, y no solo porque sea el lugar donde España celebró su primer festival. Allí se vivió otra situación histórica: un empate de cuatro países. España ("Vivo cantando", de Salomé), Reino Unido ("Boom Bang-a-Bang", de Lulu), Francia ("Un Jour, Un Enfant", de Frida Boccara) y Países Bajos ("De Troubadour", de Lenny Kuhr) consiguieron todos 18 puntos. Al final fue Países Bajos el encargado de organizar Eurovisión el año siguiente, con Ámsterdam de sede. 02.29 min Salomé - "Vivo cantando"

1972: Mónaco renuncia Hoy en día no participa, pero Mónaco llegó a ganar Eurovisión. Debutó en 1959 y se retiró después de la edición de 1979, tras una victoria en 1971. Fue gracias a Séverine y la canción "Un Banc, Un Arbre, Une Rue". El microestado, de solo dos kilómetros cuadrados, no pudo celebrar Eurovisión. En su lugar, volvió a hacerlo Reino Unido, esta vez en Edimburgo.

1974: Luxemburgo gana dos veces seguidas Reino Unido se convirtió de nuevo en sede en 1974. El año pasado había ganado Luxemburgo con "Tu Te Reconnaîtras", de Anne-Marie David. Se trataba de la segunda victoria consecutiva del Gran Ducado y Luxemburgo decidió, por motivos económicos, no acoger la siguiente edición de Eurovisión. Brighton vivió uno de los momentos más icónicos del festival: ABBA ganó con "Waterloo".