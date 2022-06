Entró a Eurovisión levantando expectación por su apariencia y salió convertida en toda una estrella. Icono indiscutible de la comunidad LGTBIQ+, Conchita Wurst es mucho más que aquella mujer con barba de la que tanto se habló en 2014: no solo ganó el festival con "Rise Like a Phoenix", sino que inspiró a muchísimas personas gracias a su mensaje de aceptación y tolerancia en lo que fue un triunfo de la diversidad.

Thomas Neuwirth ha tenido sus "altibajos" con Conchita Wurst, pero, a pesar de que llegó a hablar de "matar" a Conchita, parece haberse reconciliado con el personaje que tanto le ha dado. "Después de ganar fue muy intenso y pensé que tenía que tener esta imagen perfecta, de primera dama, siempre amable. Me considero una persona amable, pero tengo mis momentos", cuenta a RTVE.es, y es que "todos tenemos defectos". "Me encanta ser Conchita cuando me apetece y cuando no, no", explica.

Inspiración para muchas personas Su vida ha cambiado mucho desde que brindara a Austria su segunda y última victoria en Eurovisión, 48 años después de que ganaran por primera vez: "Tuve tantas oportunidades después que no había tenido antes. Conseguí una voz a la que la gente escuchaba. Eso cambió. En cuanto a mi arte… Estoy trabajando con mis amigos. Tengo un bonito equipo de gente y hacemos realidad las fantasías más locas que tengo. Soy muy privilegiada y estoy agradecida por poder decir que vivo mi vida y pago mis facturas con las cosas que me encanta hacer". Conchita Wurst ha cantado en Eurorainbow Julián Corro/Eurorainbow Pero "Rise Like a Phoenix" no le ha cambiado la vida solo a ella, sino también a muchas personas que se vieron reflejadas, representadas, en aquella actuación. Aunque es habitual que la gente se le acerque para decírselo, a Conchita Wurst le resulta "difícil de aceptar": "Soy solo yo. No hice nada a propósito". Por eso, cuando ocurre, siempre tiene una respuesta para sus fans. "Todos tenemos la fuerza en nuestro interior. A veces solo necesitamos que alguien nos lo recuerde", explica.