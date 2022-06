La guerra en Ucrania continúa y la Unión Europea de Radiodifusión, organizadora del Festival de Eurovisión, ha anunciado una importante noticia sobre la próxima edición del certamen. A pesar de la victoria de Kalush Orchestra este año y que el país anfitrión es tradicionalmente el ganador del año anterior, Eurovisión 2023 no se celebrará en Ucrania. Jamala, la ganadora del festival en 2016 que tuvo que abandonar su hogar al comienzo del conflicto, lamenta la decisión que ha tomado la UER por el mensaje que envía acerca de la guerra.

La cantante considera que la victoria de Kalush Orchestra, cuyo trofeo subastaron para contribuir económicamente al ejército de su país, demuestra que " Europa se unió. Europa entiende que no es solo una guerra en Ucrania, es una guerra en Europa. Eurovisión es un concurso europeo. Hay muchas cosas en común. La gente muestra este apoyo". Pero, a pesar de que ganasen con 631 puntos, 165 más que Sam Ryder, la organización ha decidido invitar a Reino Unido a acoger el festival y convertirse en el país anfitrión.

Jamala, voz de Ucrania durante la guerra

La vencedora de Eurovisión 2016 se ha erigido en los últimos meses como una de las voces de su país en distintos eventos de recaudación de fondos. Entre ellos, el especial solidario Unidos por la paz: Ucrania en el corazón que organizó RTVE y en el que participaron artistas como Chanel, Pablo Alborán, Pastora Soler y Rozalén. Ahora continúa realizando conciertos, como el de este mismo fin de semana en Eurorainbow, mientras que el día 25 participará en el prestigioso festival británico de Glastonbury.

"1944" es su canción más famosa en todo el mundo, con unas palabras que resuenan ahora: "Por desgracia, puedo decir que la historia se repite. No se ha aprendido la lección". "When strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not guilty", empezaba la canción, en referencia a la deportación de los tártaros de Crimea. "Por desgracia, esta letra suena más realista, pero fue escrita en 2015 sobre mi bisabuela, sobre 1944. Esperaba que fuera sobre el pasado, pero por desgracia es sobre 2022".