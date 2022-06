Ocho años después de ganar Eurovisión con "Rise Like a Phoenix", Conchita Wurst nos cuenta cómo influyó el festival en su carrera: "Tuve tantas oportunidades después que no había tenido antes. Conseguí una voz a la que la gente escuchaba". Su actuación no solo le cambió la vida a Conchita Wurst, convertida en un referente del colectivo LGTBIQ+, sino a muchas otras personas, como le dicen a menudo.