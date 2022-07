Apenas dos meses después de la final de Eurovisión 2022, ya conocemos a la primera representante de Eurovisión 2023. Israel ha sido el primer país en elegir a su representante para la 67ª edición del certamen europeo que se celebrará, previsiblemente, el próximo mes de mayo. La cantante Noa Kirel, ganadora en los MTV Europe Music Awards 2017 a "Mejor Artista Israelí", ha sido anunciada por sorpresa a través de la cuenta oficial de Twitter de la KAN, la radiodifusora pública de Israel.

El anuncio se produce exactamente 58 días después de la Gran Final de Turín donde Kalush Orchestra logró la tercera victoria de Ucrania en el concurso. La joven de 21 años tomará el relevo del cantante Michael Ben David, representante de Israel en 2021, que con su tema dance "I.M" no logró clasificar al país por primera vez en la final desde el año 2014. La cantante, rapera, bailarina, actriz y presentadora de televisión llegará a la ciudad sede, aún sin anunciar, para devolver a Israel a la Gran Final de Eurovisión.

A pesar de su juventud, Noa Kirel viene avalada por distintos temazos, de mucho éxito en YouTube. El vídeo de su último single, "Thought About That", roza los 35 millones de visualizaciones en la red social, mientras que "Bad Little Thing" tiene 37 y "Please Don't Suck" casi 26. Pero no solo eso: Noa Kirel compagina su carrera como cantante con su faceta como actriz.

Aunque ya conocemos la identidad de la representante israelí, todavía tendremos que esperar para descubrir la canción con la que acudirá a Eurovisión 2023, al menos hasta el 1 de septiembre.

Por el momento, ya hemos encontrado sus primeras conexiones eurovisivas. En octubre de 2017 publicó una versión en hebreó de la canción "Ti Koitas" de la subcampeona de Eurovisión 2018, Eleni Foureira.