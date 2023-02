El país báltico ya tiene representante para Eurovisión 2023. Alika Milova, conocida artísitcamente como Alika, representará a Estonia en Eurovisión tras ganar el Eesti Laul 2023, la preselección estona para el festival La cantante, que era la gran favorita del concurso, cumplió con los pronósticos y arrasó con su balada "Bridges".

La solista toma el relevo de Stefan, que con su canción "Hope" logró clasificarse para la final de Turín 2022 y lograr un asequible 13ª puesto con 141 puntos. Alika intentará repetir el éxito de su paisano con "Bridges" el próximo 11 de mayo cuando se suba al escenario del M&S Bank Arena de Liverpool durante la Segunda Semifinal.

Letra de "Bridges"

Now I'm heading home to solid ground

Realized that all the lies I've told myself have died

Bring me to the place where I belong

Filled with all the memories and dreams I have ignored

There is always time

To get back on track

Tearing down the walls

Slowly every step

Now I see myself

Building up a world of bridges

There is one more thing you need to know

That I forgive myself for all the lies I said before

Now I see the road of leading lights

Showing me where I should go and what to leave behind

There is always time

To get back on track

Tearing down the walls

Slowly every step

Now I see myself

Building up a world of bridges

You will find a way

To begin again

No more time to waste

Or to play pretend

Now I see myself

Building up a world of bridges

I remember all the things that I went through

All the lies and blurry lines and city lights I knew

Now I'm strong enough to see what lays inside

And I can feel it all

There is always time

To get back on track

Tearing down the walls

Slowly every step

Now I see myself

Building up a world of bridges

You will find a way

To begin again

No more time to waste

Or to play pretend

Now I see myself

Building up a world of bridges