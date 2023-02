Eurovisión 2023

La Zarra representará a Francia en Eurovision 2023 con el tema "Évidemment". Para la producción de la canción, con la que será la abanderada francesa en Liverpool, ha contado con el mismo equipo de productores de su primer single, "Tú t'en iras". La composición es una mezcla de géneros que la artista nunca antes habría interpretado con anterioridad.

El pasado mes de enero, la cadena pública francesa, France Télévisions, sorprendió a los eurofans con la elección interna de la cantante. La Zarra se convirtió en la primera artista seleccionada de esta manera desde 2020. La francesa tomará el testigo de Alvan y Ahez, los abanderados en Turín 2022. "Fulenn" quedó en penúltimo puesto con 17 puntos. El país actuará en la Gran Final del próximo 13 de mayo que se celebra en el M&S Bank Arena.

Letra de "Évidemment"

Mon cœur, mes mains, mes yeux mes reins

Plus rien ne m'appartient

J'me fais du mal pour faire du bien

J'oublie comme si c'n'était rien

Dans mon jardin d'enfer pousse des fleurs

Que j'arrose de mes rêves de mes pleurs

On a beau être sur le toit du monde

‎‏On ne peut toucher le ciel du doigt

Évidemment

Toutes ces belles promesses que j'entends

C'n'est que du vent

Évidemment

Car après l'beau temps vient la pluie

C'est c'qu'on oublie

C'est toujours trop beau pour être vrai

Mais c'n'est jamais trop laid pour être faux

Évidemment

Elle ne 'sera plus jamais la même

Cette fille d'avant

Je vends demain, j'rachète hier

Le temps est assassin

Je cherche l'amour, je n'trouve rien

Comme dans mon sac à main

Dans ma tête c'nest pas tant évident

Je recherche la vérité, tout en l'évitant

On a beau être sur le toit du monde

‎‏On ne peut toucher le ciel du doigt

Évidemment

Toutes ces belles promesses que j'entends

C'n'est que du vent

Évidemment

Elle ne s'ra plus jamais la même

Cette fille d'avant

Car moi je chante

Ma vie la vôtre et un peu de romance

Je suis nue devant vous

Donnez-moi donc une chance

De vous à moi, de moi à vous

Ai-je réussi à chanter, à chanter la Grande France

C'est toujours trop beau pour être vrai mais

C'n'est jamais trop laid pour être faux

Évidemment

Elle ne s'ra plus jamais la même

Cette fille d'avant

Évidemment