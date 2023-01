Eurovisión 2023

El búnker de la estación de metro Maidan Nezalezhnosti (Plaza de la Independencia) en Kyiv ha sido testigo de la victoria del dúo Tvorchi en el Vidbir 2023. Los ucranianos se alzaron con la victoria gracias al voto del público, que le otorgó la máxima puntuación con un 32,4% de los votos. El jurado de la preselección de Ucrania para Eurovisión otorgó a "Heart of Steel" la segunda mejor valoración de la noche. En total, el dúo recibió 19 puntos, uno más que Krut, la gran favorita de la noche, y suficiente para lograr el pasaporte y representar al país el próximo mes de mayo en Liverpool.

Jeffery Kenny y Andrii Hotsuliak, componentes de Tvorchi, toman el testigo de sus compatriotas Kalush Orchestra, ganadores de Eurovisión 2022 con el tema "Stefania". En calidad de campeón defensor, el dúo actuará directamente en la Gran Final de la 67ª edición del certamen europeo, que acogerá la ciudad británica en nombre de Ucrania el próximo 13 de mayo.

Tuvieron que pasar 12 años para que Ucrania levantara por segunda vez el micrófono de cristal. Jamala triunfó en Estocolmo 2016 con "1944" , una canción que recordaba un oscuro episodio de la historia del país. Seis años después de su triunfo, "1944" ha cobrado un significado más actual tras la Guerra que se libra en Ucrania. La ucraniana se impuso a la australiana Dami Im ("Sound of silence") y al ruso Sergey Lazarev ("You are the only one").

Letra de "Heart of Steel"

Sometimes gotta let it go

Sometimes gotta look away

Sometimes you just gotta know

When to stick your middle finger up in the air

I cannot explain

Tell you how I feel (Oh I)

Life is just a game (Oh yeah)

And I'm playing for the win (Oh)

Don't be scared to say just what you think

'Cause no matter how bad, someone's listening

Don't care what you say

Don't care how you feel

Get out of my way

'Cause I got a heart of steel

Don't care what you say

Or how you feel

Oh, I got a heart of steel, oh-oh

(Oh I) You just like to act a fool

Tryna get in my head like

When I turn on my headlights

I can see right through you

Tryna get a reaction

I just hit the action move

You know I can nevеr lose

You like the attеntion too

This has never been about you

Don't be scared to say just what you think

'Cause no matter how bad, someone's listening

You might also like

Like A G6

Big Baby Tape

Captain

Miyagi

Я вдома (Ya vdoma)

Tember Blanche

Don't care what you say

Don't care how you feel

Get out of my way

'Cause I got a heart of steel

Don't care what you say

Or how you feel

Oh, I got a heart of steel, oh-oh

Don't care what you say

Or how you feel

Oh, I got a heart of steel, oh-oh-oh