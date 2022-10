Finalmente han sido tres los países que han decidido retirarse de Eurovisión. La 67ª edición del festival no contará con estos tres países balcánicos. Esta misma semana la RTGC, la radio televisión pública de Montenegro, anunciaba que el país se retiraba de la competición a causa de los elevados costes económicos. "Además de los costos significativos, también nos enfrentamos a la falta de interés de los patrocinadores, por lo que decidimos dirigir los recursos existentes a la financiación de proyectos nacionales actuales", anunció la emisora montenegrina.

La MRKTV, emisora de Macedonia del Norte, tampoco estará en Liverpool. La directora de la cadena pública, Marjan Cvetkovski, dio a conocer todos los detalles de la retirada del país el pasado viernes. “Es en el mejor interés de los ciudadanos, teniendo en cuenta el aumento de los costes debido a la crisis energética, que ocupan una gran parte del presupuesto de la Función Pública." No obstante, la MRKTV sí que transmitirá el festival, tanto las dos semifinales como la gran final. La directora de la cadena también afirmó que esperan regresar en 2024 cuando la situación se estabilice.

Por su parte, la BNT, televisión pública de Bulgaria, también declaró a través de su cuenta de Twitter que el festival ya no era de gran interés para Bulgaria. Tras el anuncio de los 37 países que formarán parte de Eurovisión 2023, la cuenta oficial de Eurovisión en Bulgaria ha deseado toda la suerte a los países participantes.

“Best of luck to all praticipants at Eurovision 2023. https://t.co/DQWNcwpFDG“