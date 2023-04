¡No falta nada para vivir Eurovisión 2023! Marca en tu calendario el 9, 11 y de 13 de mayo. Liverpool acogerá la 67ª edición del Festival de la Canción. De momento ya conocemos el logo y lema "United by music" que acompañarán a esta edición del certamen, como también los países que actuarán en cada semifinal.

Ya sabemos la identidad de los 37 participantes que tendrá esta edición. Además, Blanca Paloma estrenó el videoclip de "Eaea", la propuesta que defenderá en la ciudad británica. Solo quedan dos paradas: Eurovision in Concert y London Eurovision Party, para escuchar su propuesta en directo.

Solo queda dos PreParties. ¡Toma nota y no te pierdas los conciertos!

Tras tres años de ausencia por la pandemia, en 2022, Ámsterdam volvió a celebrar su particular Eurovision in concert. El concierto es una fecha muy señalada en el calendario ya que reúne desde hace 12 años a los eurofans de toda Europa. Blanca Paloma actuará en la Pre-party neerlandesa donde Mia & Dion , los abanderados neerlandeses serán los anfitriones.

Conoce a los representantes de cada país

Albania: Albina & Familja Kelmendi con el tema "Duje"

Los sucesores de Ronela para representar a Albania en el Festival de la Canción 2023 son Albina & Familja Kelmendi. Los vencedores han salido victoriosos en el televoto y defenderán sobre el escenario de Liverpool el tema "Duje". No obstante, la ganadora de la 61ª edición del Festivali i Këngës, por parte del jurado, fue Elsa y "Evita", por tercera vez. La artista ganó la preselección nacional dos años consecutivos, en 1996 y 1997. Sin embargo, por primera vez en la historia del concurso, el televoto ha escogido en su totalidad al representante albanés.

El sexteto procede de Kosovo, concretamente de la región de Pëjë, fronteriza tanto con Serbia como con Montenegro, y la ahora líder de la formación tiene 24 años y fue finalista de La Voz de Albania.

Alemania: Lord of the Lost con el tema "Blood & Glitter"

La bande de rock metal gótico, Lord of the Lost, representará a Alemania en el Festival de Eurovisión 2023. Su tema "Blood & Glitter" alzaron la cita del Under Lied für Liverpool con un total de 189 puntos. La puntuación constó de dos partes: un jurado internacional y uno del público, repartidos al 50 % cada uno. El podio lo completaron "Lied mit gutem text" de Ikke Hipgold y "Hold On" de Will Church.

El grupo ha publicado un total de cuatro EPs y siete discos de estudio, además de algunos recopilatorios y discos en vivo, habiendo dado una gran cantidad de conciertos por Alemania y Reino Unido, en este último como teloneros de KMFDM.

Armenia: Brunette con el tema "Future Lover"

Una canción de estilo R&B acerca del empoderamiento de la mujer será la encargada de representar a Armenia en la 67º edición del Festival de la Canción de Eurovisión. A través de un proceso interno, la cadena pública armenia, AMPTV, anunció el nombre de Brunette, como la abanderada del país en Liverpool. Con "Future Lover", su propuesta que defenderá en la Segunda Semifinal en armenio, la cantante refleja quién es tanto a nivel personal como artístico.

En menos de 1 año, Elen Eremyan ha pasado de ser una desconocida a obtener un gran relevancia en el mercado musical armenio y en todo el mundo. Otro de sus singles más exitosos es "Single Smoke", que suma 3 millones de visitas en las plataformas digitales. La artista forma parte del grupo Project12 y además, trabaja en el fomento de la educación musical en su país con diversas organizaciones sin ánimo de lugro.

Australia: Voyager con el tema "Promise"

El país oceánico ha dado la sorpresa y ha escogido internamente a sus representantes en Eurovisión 2023. La reconocida banda Voyager representará a Australia sobre el escenario del M&S Bank Arena el próximo 11 de mayo con el tema "Promise". El quintento de synth-metal ha cumplido su sueño de ser los abanderados del país en el certamen eurovisivo. El año pasado se presentaron al Australia Decides y quedaron en segunda posición con "Dreamer".

La banda está compuesta por cinco personas y fue creada en 1999. Se caracterizan por mezclar el metal con el pop. Sus integrantes van en sintonía con el espectáculo que ofrecen. Ellos son: Danny Estrin (voz y keytar), Simone Dow (guitarras), Scott Kay (guitarras), Alex Canion (bajo) y Ash Doodkorte (batería).

Austria: Teya y Salena con el tema "Who The Hell Is Edgar"

Teya y Salena han estrenado "Who The Hell Is Edgar?", el tema con el que representarán a Austria en Liverpool 2023. La pareja musical fue seleccionada por la emisora pública austriaca, la ORF, el pasado mes de enero. Este pop enérgico, compuesto por ellas dos, intentará poner en pie a los espectadores de la 67º edición del Festival de Eurovisión en la Segunda Semifinal.

Las dos artistas se conocieron hace dos años tras su participación en el casting austriaco Starmania 21. Y desde entonces son muy amigas. Ahora, juntas, tienen la oportunidad de representar a su país en la ciudad británica. Ambas comparten el mismo sueño de participar en el Festival de la Canción desde que eran pequeñas.

Azerbaiyán: TuralTuranX con el tema "Tell Me More"

Los gemelos Bağmanovlar se han convertido en los abanderados de Azerbaiyán en Eurovisión 2023. La televisión pública azerí, Ictimai TV, anunció a principios de marzo que el grupo TuralTuranX serían sus representantes. Sobre el escenario del M&S Bank Arena defenderán "Tell Me more", un tema compuesto por ellos mismos y producido por Nihad Aliyev & Tunar Taghiyev. Su propuesta participa en la Primera Semifinal que se celebra el próximo 9 de mayo.

Tural y Turan Bağmanovlar son los integrantes de este dúo musical. Ellos son hermanos gemelos nacieron en la ciudad de Zaqatela, un pueblo montañoso situada al noroeste del país, en el 30 de octubre del 2000. Ambos, cuando vieron un piano por primera vez en la escuela se quedaron tan fascinados que practicaban en secreto. Más adelante, al ver que seguía insistiendo, su padre les compró un sintetizador de segunda mano. A la vez, aprendieron a tocar la guitarra.

Bélgica: Gustaph con el tema "Because of you"

El país belga ya conoce a su abanderado en las semifinales de Liverpool 2023 que se celebran los próximos 9 y 11 de mayo. El elegido es Gustaph y sobre el escenario defenderá el tema "Because of you". Se alzó con la victoria del Eurosong 2023, la preselección nacional. Obtuvo un total de 278 puntos, sumados entre el televoto (157) y el jurado profesioanl (121).

Será la tercera vez que Gustaph pise el escenario del Festival de Eurovisión. En las ediciones de Lisboa 2018 y Rotterdam 2021 realizando los coros a la delegación belga.

Chipre: Andrew Lambrou con el tema "Break a broken heart"

Poco después de conocer a la primera abanderada para Eurovisión 2023, saltó a la palestra el representante de Chipre. La televisión pública chiprota, tras llegar a un acuerdo con la discográfica Panik Records de Grecia y la City Pop Records de Australia, anunció que Andrew Lambrou era su seleccionado para la ciudad británica. El joven de 24 años defenderá en la Segunda Semifinal que se celebra el 11 de mayo su tema "Break a broken heart".

El artista no es ajeno al certamen europeo. El año pasado tuvo la oportunidad de participar en la preselección del país oceánico conocida como Australia Decides 2022. El abanderado de Chipre compitió con "Electrify", una canción que mezclaba el inglés con el español. En la final, finalizó en un séptimo lugar al recibir 51 puntos. Ahora, le tocará tomar el testigo de Andromache y su "Ela", que no consiguió clasificar a la isla para la final.

Croacia: Let 3 con el tema "Mama šč!"

La banda Let 3 representará a Croacia en Liverpool 2023 tras hacerse con la máxima puntuación del televoto y del jurado en la 24ª edición del Dora. El próximo 9 de mayo, los croatas defenderán sobre el M&S Bank su tema "Mama šč!" en la Primera Semifinal.

El grupo cuenta con cinco integrantes, aunque desde sus inicios han llegado a pasar por sus melodías hasta 14 músicos diferentes. Todos ellos son personas que han dado vida, tanto a las canciones, como a algunas controversias generadas por sus arriesgadas y polémicas ideas a la hora de subirse al escenario.

Dinamarca: Reiley con el tema "Breaking my heart"

Reiley, ganador del Dansk Melodi Grand Prix, arrasó con la votación del jurado y el televoto con la canción "Breaking my heart". El danés ganó el concurso con el 43% de los votos totales frente al 34% que obtuvo Nicklas Sonne con "Freedom" y el 23% de Micky Skeel y "Glansbillede". El artista, que tomará el testigo de Reddi, abanderada danesa en Turín 2022 con "The show", se subirá sobre el escenario del M&S Bank Arena el próximo 11 de mayo para defender su propuesta.

Gracias a sus más de 10 millones de seguidores en TikTok, Reiley ha conseguido que su disco debut llegue a países como Estados Unidos o Corea del Sur. Precisamente allí ha llegado incluso a realizar conciertos y grabar un sencillo con una de las bandas más grandes del país, los AB6IX

España: Blanca Paloma con el tema "Eaea"

España ya conoce a la sucesora de Chanel y su "SloMo". Blanca Paloma representará al país en Eurovisión 2023 con "Eaea", un homenaje a sus raíces, al flamenco y a su abuela Carmen. Después de intentarlo el año pasado con "Secreto de agua", la cantante y compositora se alzó con el micrófono de bronce en la segunda edición del Benidorm Fest 2023.

El tema que participará en la 67º edición del Festival de la canción ha recibido un total de 169 puntos: 94 por parte del jurado profesional, 35 por parte del jurado demoscópico y 40 por parte de los espectadores. La propuesta está cargada de simbolismos y emotividad, fusiona la buleria con la nana.

Estonia: Alika con el tema "Bridges"

El país báltico ya conoce a su abanderada. Alika representará a Estonia con la balada "Bridges", arransando con el televoto. Con un 42%, la artista fue elegida por los estonios para representarles en Liverpool el próximo 11 de mayo en Liverpool.

La cantante saltó a la fama en 2021 tras ganar la octava edición de 'Eesti otsib superstaari', un talent show muy conocido de la televisión estonia. Pero antes de ganar el concurso, había participado en The Baltic Voice, New Wave Junior, Kaunas Talent, Bravo Song Contest y Berlin Perle.

Finlandia: Käärijä con el tema "Cha cha cha"

"Cha cha cha" cumplió los pronósticos y arrasó con las votaciones del UMK 2023. Käärijä partió como uno de los favoritos de la preselección finesa desde el momento en el que se publicaron las canciones. La pegadiza canción ha recibido un total de 529 puntos, triplicando la puntuación del segundo y tercer clasificado. El abanderado en Liverpool tomará el testigo de la banda de rock The Rasmus (Turín 2022) con "Jezebel", y actuará en la Primera Semifinal.

Jere Pöyhönen, conocido profesionalmente como Käärijä, es un rapero, cantante y compositor finlandés. Creció en el barrio Ruskeasanta de Vantaa y descubrió su pasión por la música mientras aprendía a tocar la batería. Comenzó a producir música en 2014. Pöyhönen lanzó su música de forma independiente hasta 2017, cuando firmó con el sello discográfico Monsp Records.

Francia: La Zarra con el tema: "Évidemment"

La Zarra representará a Francia en Eurovisión con "Évidemment", una composición que mezcla géneros que la artista nunca antes habría interpretado. El pasado mes de enero, la televisión pública francesa, France Télévisions, sorprendió a la comunidad eurovisiva con la elección interna de la cantante.

Detrás de esta mujer misteriosa, se esconde Fátima Zahra. Esta joven nació en Marruecos, y pasó gran parte de su juventud en la ciudad de Longueuil, en Canadá. Desde muy pequeña estaba obsesionada con la cultura francesa, tanto en el mundo de la moda como de la música. Sus grandes referentes son las cantantes Mylèle Farmer y Céline Dion, la ganadora del Festival de la Canción de Dublín 1988. Tras visionar los conciertos de las artistas soñaba con ser toda una diva francesa.

Georgia: Iru con el tema "Echo"

Semanas después de ser confirmada por la televisión pública de Georgia (GPB) como la representante del país en Liverpool, Iru ha publicado la canción con la que luchará por la victoria en Eurovisión 2023. La ganadora de The Voice Georgia, cantará "Echo" en Liverpool, un tema compuesto por Giga Kukhiadnidze, autor de las tres canciones georginas ganadoras de Eurovisión Junior. La artista defenderá su propuesta en la Segunda Semifinal que se celebra el 11 de mayo.

A la joven la conocimos en 2011 cuando tuvo la oportunidad de alzarse con el "mini" micrófono de cristal en Eurovisión Junior con la canción "Candy Music", como miembro del grupo CANDY. Tras la victoria en Ereván, la artista decidió aparcar su carrera musical por los estudios. En 2019 reapareció para participar en Georgian Idol, el talent show que sirvió hasta este mismo año como método de preselección para Georgia.

Grecia: Victor Vernicos con el tema "What They Say"

Con tan solo 16 años, Victor Vernicos se ha convertido en el representante de Grecia en Eurovisión 2023. "What The Say" es la propuesta que defenderá sobre el escenario de Liverpool en la Segunda Semifinal. Esta balada mid tempo está compuesta y dirigida por él mismo. El joven fue escogido mediante un proceso interno de la cadena de televisión griega, la ERT.

Con tan solo 4 años ya estaba metido en el panorama musical, y cuatro años más tarde asistiría a su primera clase de canto, a las cuales acude a día de hoy. Con 10 años cogió su primera guitarra y compuso sus propias canciones. En 2021, Vernicos lanzó por primera vez una canción que fue escrita y producida en su totalidad por él mismo. "Apart", "Fake Club", "Hope It’s in Heaven", "Brutally Honest with You", son algunos de los sencillos que ha lanzado al mercado.

Irlanda: Wild Youth con el tema "We are one"

La banda de Dublín obtuvo la máxima puntuación por parte del jurado nacional (12) y del televoto (12) en el Eurosong 2023. "We are one" de Wild Youth se impuso por 2 puntos de diferencia a "Midnight summer night" de CONNOLLY y por 14 a "Down in the rain" de K Muni & ND.

En sus conciertos celebrados por Reino Unido e Irlanda, el grupo de la Isla Esmeralda ha colgado en varias ocasiones el cartel de sold-out. Su single de debut "All or nothing" lo lanzaron en mayo de 2017. Su sonido mezcla los elementos del rock, R&B y el indie-pop.

Islandia: Diljá con el tema "Power"

Diljá representará a la isla nórdica con "Power" tras ganar el Söngvakeppnin 2023, la preselección islandesa para el Festival de Eurovisión. El país insular ha celebrado este fin de semana la final nacional de su mítico concurso, que este año ha celebrado su 28ª edición. La abanderada participará en la Segunda Semifinal de Liverpool, que se celebra el próximo 11 de mayo en el M&S Bank Arena.

Diljá Pétursdóttir, conocida artísticamente como Diljá, se dio a conocer en 2015 durante su participación en el talent show de Ísland Got Talent. En 2020, la artista se trasladó a Copenhague, donde alternó sus estudios de Fisioterapia con clases de canto.

Israel: Noa Kirel con el tema "Unicorn"

Israel fue el primer país en dar a conocer a su abanderada, y uno de los últimos en presentar su tema. Noa Kirel defenderá en Liverpool su propuesta "Unicorn". La canción está escrita por la propia artista junto a un grupo con muchos compositores conocidos. Entre ellos está Doron Madalie, escritor de "Golden Boy" (Israel 2015), "Made Of Stars" (Israel 2016), "Toy" (ganadora de Eurovisión en 2018) y "Feker Libi" (Israel 2020), junto a Yunon Yahel (Israel 2020) y May Stadia. El 9 de mayo conoceremos si su canción enamora al público y consigue el billete para la Gran Final.

A pesar de su juventud, Noa Kirel viene avalada por distintos temazos, de mucho éxito en YouTube. El vídeo de uno de sus últimos singles en inglés, "Thought About That", roza los 35 millones de visualizaciones en la red social, mientras que "Bad Little Thing" tiene 37 y "Please Don't Suck" casi 26. Pero no solo eso: Noa Kirel compagina su carrera como cantante con su faceta como actriz.

Italia: Marco Mengoni con el tema "Due vite"

Su regreso a Eurovisión. Marco Mengoni, séptimo en Malmö 2013, se ha proclamado ganador del conocidísimo Festival de San Remo, siendo esta la segunda victoria en el concurso de su carrera profesional. "Due vite" se impuso con el 45,55% de los votos a "Cenere" de Lazza, la otra gran favorita, quien obtuvo el 16,64% de los votos.

A pesar de ser tímido por naturaleza, este natural de Ronciglione que nació justamente el día de Navidad, sintió una fuerte atrtacción por la música desde muy pequeño y ha confesado que se pasaba horas cantando en un karaoke para a escondidas. A los 14 años, sus progenitores tuvieron la oportunidad de verlo cantar y decieron apuntarlo a una escuela de canto y piano.

Letonia: Sudden Lights con el tema "Aijā"

El grupo, que representará a Letonia en la primera semifinal el próximo 9 de mayo, ha ganado la octava edición de la Supernova, la preselección nacional del país. El pop-rock alternativo con un toque ligeramente alternativo de Sudden Lights sucede al buen rollo y el ecologismo de Citi Zēni, quienes interpretaron "Eat your salad" en Turin 2022.

Desde su fundación, la banda ha publicado tres álbumes: Suburbs (2017), It’s Best Where I’m Not (2019) y A Billion Summers (2022). Durante el último año han asistido a multitud de conciertos y festivales letones, realizando una gran gira por todo el país. Además, han hecho diferentes colaboraciones con importantes artistas de Letonia como el rapero Zeļģe y el misterioso ZeBreni.

Lituania: Monika Linkyte con el tema "Stay"

A pesar de empatar con "So Slow" de Ruta Mur, Monika Linkyte se ha convertido en la abanderada de Lituania con el tema "Stay" en Liverpool 2023. La cantante lituana defenderá su propuesta en la Segunda Semifinal del certamen eurovisivo que se celebrará el próximo 11 de mayo.

A Monika Linkyte la conocimos en 2015 cuando representó a Lituania en el Festival de Eurovisión de Viena junto con Vaidas Baumila. El dúo participó con la cancion "This Time" en la 60ª edición del festival, logrando un 18º puesto en la final del certamen.

Malta: The Busker con "Dance (our own party)"

Los indie pop The Busker arrasaron con el televoto tras recibir 80 puntos en la preselección nacional, a los que se sumaron los 41 que recibieron por parte del jurado profesional. "Dance (our own party)", el tema que defenderán en Liverpool se impuso con una diferencia de 36 puntos a "In the silence" de Ryan Hili.

La banda formada por David "Dav.Jr" Grech (voz, bajo y teclado), Jean Paul Borg (batería) y Sean Meachen (saxofón) se inspira en grupos de la década de los 60 como The Beatles o The Beach Boys. Su propuesta participará en la Primera Semifinal el próximo 9 de mayo en el M&S Bank Arena.

Moldavia: Pasha Parfeny con el tema "Soarele si Luna"

Once años han pasado del debut de Pasha Parfeny en Bakú 2012. Ahora, el moldavo volverá a representar a su país en Eurovisión 2023. El artista se ha proclamado el ganador de la Etapa Naţională, siendo esta su segunda victoria en la preselección nacional de la región. Ahora, en Liverpool, defenderá "Soarele si luna" en la Primera Semifinal que se celebra el próximo 9 de mayo.

El representante moldavo nació en una cuna de músicos: su madre era profesora de piano en la escuela de música de la ciudad donde nació, en Orhei y su padre, cantante y guitarrista. A los siete años, el joven decidió estudiar piano y ocho años más tarde, ingresó en la Escuela Superior de Música de Tiráspol, en el departamento de jazz. En 2003 se alzó con el premio de Vocile Transnistriei.

Noruega: Alessandra con el tema "Queen of kings"

Tras arrasar con la votación del jurado internacional como con el televoto, Alessandra es la ganadora del Melodi Grand Prix 2023. "Queen of Kings" se impuso por 95 puntos de diferencia al tema de Ulrikke Brandstorp, "Honestly". Completa el podio del certamen noruego, "Masterpiece" de Atle Pettersen.

La joven que será la sucesora de Subwoolfer, antes de la preselección nacional del país nórdico, compitió en la séptima temporada de The Voice Norway, llegando a los shows en vivo. Tras el certamen nacional, el tema con el que defenderá a Noruega en Liverpool subió hasta el puesto número 1 en la lista viral de Spotify Global.

Países Bajos: Mia Nicolai & Dion Cooper con el tema "Burning Daylight"

La balada "Burning Daylight" será la propuesta de Países Bajos para la ciudad británica. Mia Nicolai y Dion Cooper serán los abanderados neerlandeses en la 67º edición del Festival de la Canción. En la composición del tema, ha participado el ganador de Tel Aviv 2019, Duncan Laurence y su pareja Jordan Garfield. Ambos presentaron a los representnates y desde aquella hubo una conexión musical instantánea. Ahora tendrán que defender su canción en la Primera Semifinal que se celebra el 9 de mayo.

Tanto Mia como Dion, han crecidos rodeados de música. Nicolai toca el violín y el piano desde los tres años y Cooper no suelta la guitarra desde que se la colgó a los 15 años. A través de la música, quieren conmover a la gente y transmitir el mismo mensaje.

Polonia: Blanka con el tema "Solo"

"Solo" ha sido la canción más votada por parte del jurado profesional y la segunda más votada por parte de la audiencia en la preselección poloca, Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizj¿ (¡Aquí late el corazón de Europa!). Blanka recoge el testido de Krystian Ochman que con "River" logró clasificar al país en la final de Turín 2022, por primera vez en cinco años. El artista polaco escaló con su balada hasta el 12º puesto al recibir 151 puntos. La representante de Polonia en Liverpool defenderá su candidatura en la Segunda Semifinal que se celebra el próximo 11 de mayo.

Mitad polaca, mitad búlgura, Blanka sabía que quería dedicarse a la música desde muy joven. La abanderada del país es bailarina y DJ. El tema con el que se presenta a Eurovisión ya cuenta con más de 10 millones de reproducciones en YouTube y más de 3 millones de Spotify y ya es todo un éxito en el país polaco.

Portugal: Mimicat con el tema "Ai Coraçao"

Mimicat se convirtió en la ganadora del Festival da Cançao 2023. Su tema "Ai Coraçao" arrasó en la votación con 24 puntos (12 del jurado profesional y 12 del televoto). La artista tendrá que defender su propuesta colorida y movida en la Primera Semifinal que se celebra el próximo 9 de mayo. En él, habla sobre una mujer que está sufriendo una crisis emocional muy fuerte y que la tiene confundida, desorientada y sin identidad.

Tras este proyecto se esconde Marisa Isabel Lopes Mena, una cantante y compositora portuguesa nacida hace 38 años en Coimbra. Con una voz cálida y contundente, característica del soul-pop anglosajón (sus referencias incluyen nombres como Ella Fitzgerald, Ray Charles o Jill Scott), en 2014 lanzó su primer álbum como Mimicat, titulado "For You", que tuvo como primer solo el tema "Tell my why".

Reino Unido: Mae Muller con el tema "I Wrote A Song"

La ciudad anfitriona de la 67º edición de Eurovisión se ha hecho esperar. Mae Muller ha sido elegida internamente por la BBC para rerepresentar a Reino Unido. La cantante y compositora londinense competirá con "I wrote a song", un tema que ha coescrito junto a Lewis Thompson y Karen Poole. La artista toma el testigo de Sam Ryder.

La representante del Reino Unido en Eurovisión creció escuchando música de The Dixie Chicks, Gwen Stefani y Simon & Garfunkel, los cantautores favoritos de su madre. A los ocho años comenzó a escribir sus propias canciones. Fruto de su creatividad, Mae Muller decidió estudiar Bellas Artes en Belsize Park. En 2017, la cantante decidió subir a SoundCloud, una plataforma donde las personas pueden subir, publicar y escuchar música y podcast, sus propias canciones. Gracias a aquello, Muller fue descubierta y contratada por un mánager.

Rumanía: Theodor Andrei con el tema "D.G.T. (off and on)"

"D.G.T (off and on)" arrasó con el voto de la audiencia en el Selectia Nationala 2023. Los espectadores pudieron votar tanto por teléfono y de forma online. El tema que defenderá Theodor Andrei se impuso por 5230 votos a "Periniţa Mea" de Andreea D Folclor Orchestra (4.845) y a "Statues" de Andrei Dutu (4.302).

Este joven natural de Bucarest se dio a conocer hace cinco años tras participar en el concurso de talentos Vocea Romaniei Junior, la versión rumana de La Voz kids, donde llegó a la semifinal. En Liverpool, participará en la Segunda Semifinal que se celebra el próximo 11 de mayo en el M&S Bank Arena.

San Marino: Piqued Jacks con "Like An Animal"

El jurado presido por Al Bano escogió a "Like An Animal" en la segunda edición de Una voce per San marino. Piqued Jacks tendrán la oportunidad de representar al pais en la Segunda Semifinal que se celebra el próximo 11 de mayo en el M&S Bank Arena. La banda toma el relevo de Achille Lauro, ganador de la preselección nacional el año pasado.

Los abanderados son un grupo de rock italiano formado en 2006 en Buggiano. Está compuesta por E-King (voz, piano, sintetizador), Majic-o (guitarra), Littleladle (bajo) y HolyHargot (batería). El grupo ha ido sufriendo cambios en 2016: ThEd0g (batería) fue reemplazado por Damiano Beritelli, quien a su vez fue reemplazado en 2017 por HolyHargot.

Serbia: Luke Black con el tema "Samo mi se spava"

"Samo Mi Se Spava" será la propuesta que defenderá el serbio Luke Black en Liverpool 2023. El joven ha ganado la preselección nacional del país, conocida como Pesma Za Evroviziju​. Al igual que Blanca Paloma, arrasó entre la audiencia y el jurado, consiguiendo el máximo de puntos de cada uno. Serbia actuará en la Primera Semifinal de Liverpool, celebrada el 9 de mayo en el M&S Bank Arena.

Es un cantautor serbio nacido el 18 de mayo de 1992. Compone música desde 2005: comenzó a escribir sus primeras letras a los 12 años y a componer música y hacer arreglos, a los 16. Durante este periodo grabó hasta seis discos que escucharon sus amigos más cercanos

Suecia: Loreen con el tema "Tattoo"

11 años después de levantar el micrófono de cristal en la ciudad de Bakú, Loreen volverá a subirse en el escenario de Eurovisión. La intérprete de "Euphoria" ha cumplido con todos los pronósticos y ha arrasado en las votaciones del Melodifestivalen 2023 con su tema "Tattoo". En este pop dance alude al amor a través de los tatuajes como algo que se impregna para siempre. El tema ha sido compuesto por autores como Thomas G: Son y Peter Boström, los mismos que compusieron "Euphoria". La artista defenderá su tema en la Primera Semifinal.

En Suecia, Loreen saltó a la fama unos años antes, en 2004 para ser exactos. La sueca fue una de las participantes del progorama 'Idol' donde terminó cuarta. Tras su paso por el concurso, en 2005 lanzó su primer sencillo, "The Snake" junto al grupo Rob'n'Raz. Tras el lanzamiento, Loreen decidió retirarse de la vida pública hasta el año 2011.

Suiza: Remo Forrer con el tema "Watergun"

El ganador del talent show The Voice se enfrentará a otro concurso musical. Remo Forrer será el abanderado de Suiza en la 67º edición del Festival de Eurovisión. El artista, seleccionado internamente con el cadena pública suiza, defenderá "Watergun", una propuesta que defenderá en la Primera Semifinal que se celebra el próximo 9 de mayo.

A pesar de ser del 2001, con tan sólo 22 de años, tiene una gran experiencia musical. Remo Forrer es un prodigio y desde muy pequeño recibió clases de flauta. Además sabe tocar el acordeón y el piano, el cual, sabe tocarlo de manera autodidacta y puramente de oido.

Ucrania: Tvorchi con el tema "Heart of steel"

Tras una votación en la que participan tanto el jurado nacional como el televoto, Tvorchi han resultado la vencedora del Vidbir 2023 con su canción "Heart of steel". Ellos serán los encargados de representar a Ucrania sobre el escenario de Eurovisión. La plata y el bronce han caído en Krutb y "Kolyskova" y Jerry Heil y su tema "When God shut the door".

Los ganadores son una banda de música electrónica que posee cuatros discos en el mercado. En la plataforma Spotify tienen un total de 120.000 oyentes mensuales y en la red social, Instagram, suman 47,9 mil seguidores. Además, participaron en la edición de 2020 de la preselección ucraniana.