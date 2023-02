Eurovisión 2023

Polonia ha elegido a Blanka para Liverpool 2023. La cantante se ha alzado con la victoria en el Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizj¿ (¡Aquí late el corazón de Europa!), la preselección polaca para Eurovisión. A pesar de no ser la gran favorita, "Solo" ha sido la canción más votada por parte del jurado profesional y la segunda más votada por parte de la audiencia.

La artista recoge el testigo de Krystian Ochman, que con "River" logró clasificar a Polonia en la final de Turín 2022 por primera vez en cinco años. Ochman logró con su balada un satisfactorio 12º puesto al recibir 151 puntos. Blanka participará en la Segunda Semifinal de Liverpool, que se celebrará el próximo 11 de mayo en el M&S Bank Arena.

Tras tres ediciones consecutivas sin clasificarse para la final ( "Light me up" en Lisboa 2018, "Fire of love" en Tel Aviv 2019 y "The Ride" en Róterdam 2021 ) , el año pasado el cantante Krystian Ochman lo volvió a conseguir con "River".

Polonia debutó en el festival de Eurovisión de 1994 . Edyta Górniak logró la plata en su debut con "To nie ja" , hasta la fecha, el mejor resultado del país en Eurovisión. En sus 24 participaciones, solo ha conseguido quedar entre los diez primeros en dos ocasiones más. Ich Troje ("Follow my heart") alcanzó el séptimo puesto en Atenas 2006 , mientras que Micha¿ Szpak ("Color of your life") protagonizó uno de los momentos más sorprendentes en Estocolmo 2016 cuando el televoto le llevó a la octava posición, después de recibir solo 7 puntos por parte del jurado.

Letra de "Solo"

Baby

It's kind of crazy

How else to phrase it?

With you I've lost my senses

Baby

What happened to ya?

I thought I knew ya

But now it's time to face it

You're hot and cold

High and you're low

Messin' with my mind

No, oh-oh, that's not how it goes

So, let me spell it out

Now I'm better solo, solo

I never let me down, didi-down-down-down

Now I'm gonna show ya, show ya

Show you what it is you're missing out

Now I'm better solo, solo

I never let me down, didi-down-down-down

Now I'm gonna show ya, show ya

How I be getting down, solo

Tell me

Now, was it worth it? (Oh)

Playin' me dirty (oh)

But now who's laughing, baby?

Watch me

All eyes on me now

Bet you regret how

What goes around comes around

You're hot and cold

High and you're low

Messin' with my mind

No, oh-oh, that's not how it goes

So, let me spell it out

Now I'm better solo, solo

I never let me down, didi-down-down-down

Now I'm gonna show ya, show ya

Show you what it is you're missing out

Now I'm better solo, solo

I never let me down, didi-down-down-down

Now I'm gonna show ya, show ya

How I be getting down, solo

No, no, I'm going solo

Yeah, ya better, better, watch me now

'Cause I know how to let go

Gonna make it, make it on my own, whoa

Oh, no, I'm going solo

Yeah, ya better, better, watch me now

'Cause I know how to let go

So, it's clear to see I'm

Now I'm better solo, solo

I never let me down, didi-down-down-down

Now I'm gonna show ya, show ya

Show you what it is you're missing out

Now I'm better solo, solo

I never let me down, didi-down-down-down

Now I'm gonna show ya, show ya

How I be getting down, solo