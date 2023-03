Eurovisión 2023

¿Qué tienen en común Duncan Laurence con los representantes de Países Bajos en Liverpool? Mia Nicolai & Dion Cooper serán los abanderados neerlandeses en la 67º edición del Festival de Eurovisión. En la composición de su balada "Burning daylight" ha participado el ganador de la edición de Tel Aviv 2019 e intérprete de "Arcade" junto a su pareja, Jordan Garfield. La televisión AVROTOS anunció a principios de año el nombre de los participantes eurovisivos.

La pareja musical tomará el testigo de S10, la representante del paísen Turín 2022. "De Diepte", canción escrita en el idioma nacional y que hace un tributo a la tristeza, logró un satisfatorio 11º puesto con 171 puntos (129 del jurado profesional y 42 del televoto). Como la joven, Mia y Dion defenderán su propuesta en la Primera Semifinal de Liverpool, que se celebrará el próximo 9 de mayo en el M&S Bank Arena.

“Tonight is the big night for Dion and Mia. Burning Daylight will be released. I can’t wait for everyone to hear it. Super proud to be part of the Dutch team again this year. ❤️ Liverpool we’re ready.“

Letra de "Burning Daylight"

I don't find any joy anymore

From the same old cycle

Don't know what made me happy before

From all to zero

Where did I go?

Between falling and running

I've been trying to get on my feet in time

I've never been good at crying

Always wanted to be the tough type

I'm sorry I'm just human

I'm losing myself while chasing highs

I'm losing myself while chasing highs

And burning daylight

I don't believe in God anymore

'Cause where did she go?

I don't know what I've been looking for

I guess a hero

Between falling and running

I've been trying to get on my feet in time

I've never been good at crying

Always wanted to be the tough type

I'm sorry I'm just human

I'm losing myself while chasing highs

I'm burning daylight

I'm scared that I'm falling behind

I'm losing myself while chasing highs

I'm losing myself while chasing highѕ

And burning dаylight

Goodbye old life

Goodbye old life

Goodbye old life

Goodbye old life

Goodbye old life

Goodbye old life