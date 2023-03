4.000 días después de su triunfo en el Crystal Hall de Bakú (29 de mayo de 2012), Loreen volverá a subirse en el escenario de Eurovisión (9 de mayo de 2023). La cantante de "Euphoria" representará a Suecia en Liverpool tras ganar el Melodifestivalen 2023. La sueca ha cumplido con todos los pronósticos y ha arrasado en las votaciones con su tema "Tattoo". La canción con la que intentará volver a ganar el certamen europeo es un pop dance en el que la cantante alude al amor a través de los tatuajes como algo que se impregna para siempre. El tema ha sido compuesto por autores como Thomas G: Son y Peter Boström, los mismos que compusieron "Euphoria". Con una milimetrada realización y una impresionante puesta en escena, Loreen ha conquistado por igual a la audiencia sueca y a los jurados internacionales, entre los que se encontraba España.

La artista, de origen bereber, buscará ganar en Liverpool 11 años después de su triunfo en Azerbaiyán e igualar al irlandés Johnny Logan, que hasta la fecha, es el único representante en ganar dos veces el Festival de la Canción de Eurovisión. Pero antes de eso, Loreen tendrá que superar la Primera Semifinal en la que compite el próximo 9 de mayo.

Loreen toma el testigo de Cornelia Jakobs, ganadora del Melodifestivalen 2022 y representante de Suecia en Turín con la canción "Hold Me Closer". La sueca fue cuarta con 438 puntos, logrando el quinto top five del país nórdico en la última década.

Letra de "Tattoo"

I don't wanna go

But baby, we both know

This is not our time

It's time to say goodbye

Until we meet again

'Cause this is not the end

It will come a day

When we will find our way

Violins playing and the angels crying

When the stars align then I'll be there

No, I don't care about them all

'Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You're stuck on me like a tattoo

No, I don't care about the pain

I'll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You're stuck on me like a tattoo

I'm letting my hair down

I'm taking it cool

You got my heart in your hand

Don't lose it, my friend

It's all that I got

Violins playing and the angels crying

When the stars align then I'll be there

No, I don't care about them all

'Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You're stuck on me like a tattoo

No, I don't care about the pain

I'll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You're stuck on me like a tattoo

No, I don't care about them all

'Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You're stuck on me like a tattoo

I don't care about the pain

I'll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You're stuck on me like a tattoo

All I care about is love

No

All I care about is love

You're stuck on me like a tattoo

