Luke Black representará a Serbia en el Festival de Eurovisión 2023 con la canción "Samo Mi Se Spava". El joven cantante ha ganado Pesma Za Evroviziju, la preselección nacional del país, para ir al certamen musical que se celebra en Liverpool. De esta forma, Luke Black se convierte en el sucesor de Konstrakta y su "In corpore sano" e intentará alcanzar su quinto puesto Turín 2022.

Actuará en la primera semifinal el 9 de mayo en Liverpool, que contará con los votos de tres países del Big Five: Alemania, Italia y Francia. Tras el resultado de Serbia en 2022, Luke está decidido a llegar a la gran final de Eurovisión 2023 e incluso colarse en el Top 5 del certamen, siguiendo la estela del Serbia en Eurovisión desde su entrada en 2007: no se han clasificado para la final solo en tres ocasiones.

Letra de "Samo Mi Se Spava"

Baby, watch the world on fire

It is all a game to me

I don't wanna choose my fighter

Who's taking control of me?

Halo?

Samo mi se spava

I just wanna sleep forever (s-spavam)

I like it better when I dream

Želim zauvek da spavam (s-spavam)

Dok svet gori

I just wanna close my eyes (s-spavam)

And just get it over with

Želim zauvek da spavam (s-spavam)

Dok svet gori

Noć je, beskonačni sati

Na ramenu đavoli

Želim samo večno spati

Tako da ih pobedim

Halo?

Game over

I just wanna sleep forever (s-spavam)

I like it better when I dream

Želim zauvek da spavam (s-spavam)

Dok svet gori

I just wanna close my eyes

And just get it over with

Želim zauvek da spavam (s-spavam)

Dok svet gori

This comes to an end now

War, glad je

Bez nade

Savest spava (s-spava)

Dok svet gori

Gori, kraj je

Mrak traje

Razum spava (s-spava)

Dok svet gori