Käärijä representará a Finlandia en Eurovisión 2023 con el tema "Cha cha cha", una canción coescrita con Aleksi Nurmi y Johannes Naukkarinen. El artista partía como uno de los favoritos de la preselección finesa desde el momento en el que se publicaron las canciones. Su tema causó sensación desde que salió a la luz y este sábado ha cumplido con todos los pronósticos. La actuación ha arrasado en las votaciones del UMK 2023, la preselección de Finlandia para Eurovisión. La pegadiza canción ha recibido un total de 529 puntos, triplicando la puntuación del segundo y tercer clasificado.

El artista finés tomará el testigo de la banda de rock The Rasmus, los abanderados del país en Turín 2022. Con "Jezebel", el famoso grupo logró clasificar a Finlandia en la Gran Final de Eurovisión obteniendo el puesto 22 con 38 puntos. Käärijä participará en la Primera Semifinal de Liverpool, que se celebrará el próximo 9 de mayo en el M&S Bank Arena.

Letra de "Cha cha cha"

Rankka viikko ja paljon pitkii päiviä takan

Mielenkiintona piña colada ja rata

Ilta on vielä nuori ja aikaa kumota

Tää jäinen ulkokuori on aika tuhota

Pidän kaksin käsin kiinni juomista niinku

Cha cha cha cha cha cha cha

Ei, en mieti huomista ku tartun tuopista niinku

Cha cha cha cha cha cha cha

Ei Haluun olla sekasin ja vapaa huolista niinku

Cha cha cha cha cha cha cha, ei

Ja mä jatkan kunnes en enää pysy tuolissa niinku

Muutama piña colada on jo takana

Silti mul on vielä naamataulu vakava

Yeah yeah ye ye yeh

Ilta on vielä nuori ja aikaa kumota

Tää jäinen ulkokuori on aika tuhota

Parketti kutsuu mua ku en oo enää lukossa

Niinku cha cha cha mä oon tulossa

Pidän kaksin käsin kiinni juomista niinku

Cha cha cha cha cha cha cha

Ei, en mieti huomista ku tartun tuopista niinku

Cha cha cha cha cha cha cha

Ei Haluun olla sekasin ja vapaa huolista niinku

Cha cha cha cha cha cha cha, ei

Ja mä jatkan kunnes en enää pysy tuolissa niinku

Nyt lähden tanssimaan niinku cha cha cha cha enkä pelkääkään tätä maailmaa

Niinku cha cha cha kun mä kaadan päälleni samppanjaa

Cha cha cha toinen silmä jo karsastaa

Ja puhe sammaltaa ku tää toinen puoli must vallan saa

Cha cha cha en oo arkena tää mies laisinkaan

En oo mut tänään oon se mies, tänään oon se mies

Nyt lähden tanssimaan niinku cha cha cha, enkä pelkääkään tätä maailmaa

Niinku cha cha cha, kun mä kaadan päälleni samppanjaa

Niinku cha cha cha

Cha cha cha cha cha cha cha aa-aah

Niinku cha cha cha

Cha cha cha cha cha cha cha

Cha cha cha cha cha cha cha