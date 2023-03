Dos meses después de la Gran Final de Eurovisión 2022, conocíamos a la primera representante de la 67º edición del Festival de la Canción. Israel se convirtió en el país en elegir a su representante para Liverpool. Noa Kirel, ganadora en los MTV Europe Music Awards 2017 a "Mejor Artista Israelí", ha sido anunciada por sorpresa a través de la cuenta oficial de Twitter de la KAN, la radiodifusora pública de Israel. La cantante defenderá "Unicorn", un tema escrito por la propia artista junto a un grupo con muchos compositores conocidos. Entre ellos está Doron Madalie, escritor de "Golden Boy" (Israel 2015), "Made Of Stars" (Israel 2016), "Toy" (ganadora de Eurovisión en 2018) y "Feker Libi" (Israel 2020), junto a Yunon Yahel (Israel 2020) y May Stadia.

La joven de 21 años tomará el relevo del cantante Michael Ben David, representante de Israel en 2022, que con su tema dance "I.M" no logró clasificar al país por primera vez en la final desde el año 2014. La cantante, rapera, bailarina, actriz y presentadora de televisión Liverpool, para devolver a Israel a la Gran Final de Eurovisión, e interpretará su propuesta en la Primera Semifinal que se celebra el 9 de mayo en el M&S Bank Arena.

A pesar de su juventud, Noa Kirel viene avalada por distintos temazos, de mucho éxito en YouTube. El vídeo de uno de sus últimos singles en inglés, "Thought About That" , roza los 35 millones de visualizaciones en la red social, mientras que "Bad Little Thing" tiene 37 y "Please Don't Suck" casi 26. Pero no solo eso: Noa Kirel compagina su carrera como cantante con su faceta como actriz.

Israel debutó en Eurovisión en 1973 en Luxemburgo consiguiendo una destacada cuarta posición con Ilanit y el tema "Ey Sham". La victoria llegaría pronto, ya que en su sexta participación Izhar Cohen y the Alphabeta llevaron a Israel a lo más alto con "A ba ni bi" (1978). Al año siguiente Gali Atari y Milk and Honey hicieron doblete con "Hallelujah" en Jerusalén.

Letra de "Unicorn"

Oh my God, you're such a good writer

Hey, you don’t like the way I’m talking

Hey, so you stand there keep on call me names

No, I’m not your enemy so

If you’re gonna do it, don’t do it

Hey, do you wanna check my DNA?

Older stories, time to go away

And believe in fairytales oh

If you’re gonna do it….

I’m gonna stand here like a unicorn

Out here on my own

I got the power of a unicorn

Don’t you ever learn?

That I won’t look back

I won’t look down

I’m going up

You better turn around

The power of a unicorn

The power of a unicorn

History caught in a loop

Don’t u wanna change it?

You know that we can, you and me

Can write a new book

Don’t u wanna change it now?

It’s gonna be

Phenomen-phenomen- phenomenal

Phenomen- phenomenal

Feminine- feminine- femininal

I’m gonna stand here like a unicorn

Out here on my own

I got the power of a unicorn

Don’t you ever learn?

That I won’t look back

I won’t look down

I’m going up

You better turn around

The power of a unicorn

The power of a unicorn

It’s gonna be

Phenomen-phenomen- phenomenal

Phenomen- phenomenal

It’s gonna be

Phenomen-phenomen- phenomenal

Phenomen- phenomenal

You can call me queen

U wanna see me dance?

U wanna see me dance?

U wanna see me dance?!

Watch me!

U-ni-corn!

U-ni-corn!

U-ni-corn!

U-ni-corn!

I’m standing like a…