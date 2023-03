Semanas después de ser confirmada por la televisión pública de Georgia (GPB) como la representante del país en Liverpool, Iru Khechanovi ha publicado la canción con la que luchará por la victoria el próximo mes de mayo. Iru Khechanovi cantará "Echo" en Eurovisión 2023, un tema compuesto por Giga Kukhiadnidze, autor de las tres canciones georgianas ganadoras de Eurovisión Junior.

La georgiana se alzó el pasado mes de febrero como la ganadora de The Voice Georgia, el concurso que ha servido este año como preselección para el país en Eurovisión. Iru tomará el testigo de la banda Circus Mircus, los abanderados del país en Turín 2022 con "Lock Me In". La artista terminó en el último puesto de la Segunda Semifinal con tan solo 22 puntos, siendo el quinto año consecutivo en el que Georgia no lograba pasar a la Gran Final del certamen europeo. Iru participará en la Segunda Semifinal de Liverpool, que se celebrará el próximo 11 de mayo en el M&S Bank Arena.

En 2021 lanzó su sencillo debut "No Jerk Around Me" , y a finales de 2022 la vimos actuar en la última edición de Eurovisión Junior como parte de un pupurrí de ganadores. Precisamente fue en ese mismo escenario donde 9 años antes logró la segunda victoria para Georgia en el certamen infantil. En Ereván 2022, Iru tuvo la oportunidad de ser una de las compositorias del tema "I Believe" de Mariam Bigvava , la candidatura georgiana que compitió con Carlos Higes y finalizó en tercer puesto.

Letra de "Echo"

Days in a row

I'm thinking, I know

I've got a big faith

My love is my crown

Will be better way

Will be better day now

It is not a secret

Life is love

Thing is known

Like in dreams

Going through the life together

Going through the life together

Like in dreams

Days in a row

I'm thinking, I know

I've got a big faith

My love is my crown

Will be better way

Will be better day now

It is not a secret

Days in a row

I'm thinking, I know

I've got a big faith

My love is my crown

Will be better way

Will be better day now

It is not a secret

Going through the life together

Going through the life together

Days in a row

I'm thinking, I know

I've got a big faith

My love is my crown

Will be better way

Will be better day now

It is not a secret

Days in a row

I'm thinking, I know

My love is not a fake

This feeling is lord

Will be better way

Will be better day now

It is not a secret

My soul's like a fortress

I feel I'm progressed

Words getting worthless

Love is a wordless

Oh…

When life is loved

Loved…

Days in a row

I'm thinking, I know

I've got a big faith

My love is my crown

Will be better way

Will be better day now

It is not а ѕecret