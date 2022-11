Mariam Bigvava representará a Georgia en Eurovisión Junior 2022 con el tema "I Believe". La pequeña viajará al país vecino tras ganar el pasado mes de junio el Ranina 2022, la preselección nacional a través de la que Georgia elige a su representante para el certamen juvenil más famoso de Europa. Le georgiana se convirtió en la primera participante de la 20ª edición del certamen, pero en una de las últimas en presentar el tema con el que competirá en Ereván.

Tras su elección el pasado verano, la GPB georgiana se puso en marcha para buscar la mejor canción para Mariam y conseguir el cuarto triunfo del país en el concurso. Finalmente ha sido la poderosa balada "I Believe" el tema seleccionado por la delegación georgiana para representar al país en la vecina Armenia.

El compositor del tema es Giorgi Kukhianidze, autor de los tres temas con los que Georgia ganó el Festival de Eurovisión Junionr: “Bzz”, “Candy Music” y “Mzeo”. La letra de la canción ha estado a cargo de Beni Kadagidze e Iru Khechanovi y el videoclip ha sido dirigido por Zaza Orashvili.

Letra de "I Believe"

U lala lalala

U lala lalala

A voice is heard from the heart.

colorful words

colorful words

uaaa

All together soon

in the hope of peace.

We will be in one house

Thing- what we always need,

Thing- what we always want,

Its just a simple peace

I wish it for the world.

A voice is heard from the heart.

A voice is heard from the heart.

uaaa

All together soon

in the hope of peace.

We will be in one house

Thing- what we always need,

Thing- what we always want,

Its just a simple peace

I wish it for the world.

We open the closed space

The day is born

We will create a beautiful future

And I believe we will fly

ooooh

Lalalalala leyeeeeee

U lala lala la

U lala lala la

We open the space!!!

We open the space!!!

U lala lala la

U lala lala la

Thing- what we always need,

Thing- what we always want,

Its just a simple peace

I wish it for the world.