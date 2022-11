Por fin conocemos a todos los candidatos que estarán presenten en el festival infantil que se celebrará el próximo 11 de diciembre en Ereván. Solo quedaba Italia por escoger a su representante de Eurovisión Junior 2022. La artista que ha obtenido el billete a Armania es Chanel Dilecta que interpretará "Bla bla bla".

El tema trata sobre temas que sienten los jóvenes, ante la necesidad de responder juntos y con hechos a los desafíos del presente como el cambio climático o la paz. La canción escogida por Italia para su representación en Armenia está compuesta por Marco Iardella, Frabrizio Palaferri, Angela Senatore y Camine Spera. La coreografía está diseñada por Massimo Rosano y el videoclip ha sido grabado en el Museo della Radio e della Televisione de Turín, la sede de Eurovisión 2022.

Por su cuenta de Instagram, podemos descubrir como canta la italiana. La joven, junto a su piano, versiona la canción "Sing of the times" del artista internacional Harry Style. Además, no canta sola. Al fondo apreciamos los ladridos de su perro llamado Rambo.

La representante de Italia en Everán se define como una "intérprete de 360º". Desde los 4 años ha ligado sus estudios al mundo de la música y del baile formándose en canto, ballet, piano, danza moderna y arte escénico. Todo ello le ha servido de ayuda para participar en competiciones internacionales como TMF 2021 (Tour Music Fest), la Copa Italiana de Artistas 2021 y The Coach Contest.

Pero sus hobbies no se quedan ahi. En su tiempo libre, a Chanel le encanta diseñar joyas como también leer libros, tejer y disfruta mucho resolviendo cubos de Rubik. La joven vive en el pequeño pueblo de Thiene con su familia y su perro, situado en la provincia de Vicenza que cuenta con 23.171 habitantes.

Letra de "Bla bla bla"

Bla bla bla… Bla bla bla…

Tu dimmi dove sarà nascosta la verità

se non la trovo ci provo e ci riprovo

Chi non si arrende lo sa

e insieme a me cercherà

da oggi più non ci basta dire basta.

Ferma la corsa scendo qui

sei fuori tempo segui me

gira la testa guarda che

questa è la nostra festa!

Bla bla bla parole parole

bla bla bla soltanto parole

don’t you know

better keep your word

non ci sto te lo dico chiaro e tondo

Bla bla bla… parole parole…

bla bla bla… soltanto parole

Words just words bla bla bla bla bla

Ma cosa c’entra l’età le frasi dette a metà

non hanno senso ci penso e ci ripenso

Never give up and feel the beat

follow this way and we’ll be free

time has come for you and me

to make a brand new day

Bla bla bla parole parole

bla bla bla soltanto parole

non ci sto quanti qui pro quo

non ci sto te lo dico chiaro e tondo

Bla bla bla… parole parole…

bla bla bla… soltanto parole

È già primavera

c’è un fiore nuovo questa sera

io seguirò un girasole

e troverò le parole

piantiamo insieme un seme

che ci faccia stare bene

oh oh oh oh oh

se dico la pace è pace

poi vedrai quanto ti piace

Bla bla bla parole parole

bla bla bla soltanto parole

don’t you know

better keep your word

non ci sto te lo dico chiaro e tondo

Bla bla bla… parole parole…

bla bla bla… soltanto parole

Non ci sto…Bla bla bla bla bla…