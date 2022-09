Luna representará a Países Bajos en Eurovisión Junior 2022 con el tema "La Festa". La joven, de 12 años, ha sido la ganadora de la preselección neerlandesa, el Junior Songfestival, a través de la que consiguió su pasaporte para Everán 2022. La cantante ha arrasado en la gala presentada por Matheu y Stefania, representantes de Países Bajos en las ediciones de Eurovisión Junior 2019 y 2016. Luna fue la más votada por parte de los jurados, tanto el infantil como el profesional, y del voto online. Sumó un total de 36 puntos, superando a sus contrincantes como Mixed Up, High 5 y Infinity.

La encargada de entregarle el trofeo que la cercioraba como ganadora de la gala a Luna, ha sido la ganadora de la pasada edición del Junior Songfestival y representante de Países Bajos en Eurovisión Junior 2021, Ayana.

El tema “La Festa” escogido por Luna, está compuesto por Robert Dorn. La joven de 12 años tiene pasión por la música. Según su cuenta de Instagram donde tiene 12,2 mil seguidores que participó en el talent show, The Voice Kids. Con la participación de Luna en Ereván 2022 será la número 20 de los Países Bajos en el certamen.

La letra de "La Festa"

