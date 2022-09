En poco más de dos meses tendrá lugar en Ereván, capital de Armenia, el Festival de Eurovisión Junior 2022. La ciudad caucásica volverá a ser sede del certamen infantil tras el triunfo de Maléna con su "Qami Qami" en París. El domingo 11 de diciembre el Complejo Karen Demirchyan celebrará la vigésima edición del concurso. Será la segunda vez en la historia que el estadio albergue Eurovisión Junior, la primera ocurrió en 2011 tras la victoria del cantante Vladimir Arzumanyan con su cancion "Mama".

La AMPTV (cadena pública armenia) y la UER llevan varios meses trabajando muy duro para que la próxima edición del 'pequeño festival' sea todo un éxito. Un festival que celebrará en Armenia su 20º aniversario tras 19 ediciones de altos y bajos. Hohvannes Movsisyan, director de la cadena armenia, afirmó que "será un honor albergar el concurso en Ereván, una de las ciudades más antiguas e icónicas del mundo". Pero, ¿qué sabemos hasta ahora de Eurovisión Junior 2022?

En el Festival de Eurovisión Junior, a diferencia del senior, no se celebran semifinales, por lo que su duración es menor. El certamen infantil celebra una única final que tendrá lugar el domingo 11 de diciembre a partir de las 16:00 horas . Por segundo año consecutivo, la UER ha decidido trasladar el concurso al mes de diciembre con el fin de que el Junior se celebre a partir de ahora en plena época navideña .

Ya conocemos a los primeros representantes:

La georgiana Mariam Bigvava se convirtió a finales de junio en la primera representante de Eurovisión Junior 2022. La cantante logró su pasaporte a Ereván tras ganar el Ranina, la preselección nacional de Georgia para el certamen infantil. El tema que Mariam interpretará en la vecina Armenia está aún por determinar.

Otro de los países que ya cuenta con sus representantes es Macedonia del Norte. El país del sureste de Europa seleccionó al dúo formado por Lara Trpceska e Irina Dazidovska el pasado 30 de junio tras unas audiciones a puerta cerrada en la sede de la televisión pública normacedonia. Aún desconocemos la canción que defenderán las jóvenes sobre el escenario de Ereván el próximo mes de diciembre.

Mariam Bigvava (Georgia) y Lara e Irina (Macedonia del Norte), primeras concursantes de Eurovisión Junior 2022

Hasta la fecha, solo tres los países que ya han elegido su canción para el concurso. Zlata Dzyunka cantará Nezlamna (Irrompible) por Ucrania, Luna representará a los Países Bajos con el tema La Festa (La Fiesta) y Polonia estará abanderada por Laura Baszkiewicz que cantará To The Moon (Hacia la luna). Otros países como Malta, Irlanda o Albania, ya se encuentran trabajando en sus respectivas preselecciones. La final más próxima tendrá lugar el próximo 24 de septiembre en los Países Bajos con su ya tradicional "Junior Songfestival 2022". El resto de países participantes aún no ha confirmado qué metodo de selección utilizarán para buscar a su representante/canción.