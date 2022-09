¿Sabías que Antonio José fue a Eurovisión Junior?

Siete veces ha participado España en Eurovisión Junior, tiempo suficiente para lograr dos bronces, dos platas… ¡y una victoria! Lo logró María Isabel en 2004, al ritmo de "Antes muerta que sencilla", pero lo que no muchos saben es que España estuvo a punto de conseguir su segunda victoria solo un año después… y menos que el responsable de semejante hazaña es ahora una de las voces más escuchadas de nuestra radio. Antonio José luce ahora todo su talento en Dúos increíbles, pero lo cierto es que allá por 2005, con solo 10 años, ya tenía talento de sobra. A punto se quedó de ganar Eurovisión Junior: rozó con la punta de los dedos el triunfo.

"Te traigo flores", la canción de Antonio José en Eurojunior

Un jovencísimo Antonio José concursó en la tercera edición de Eurojunior, la preselección que se empleaba para elegir al representante de España en Eurovisión Junior. De allí habían salido María Isabel ("Antes muerta que sencilla") y Sergio ("Desde el cielo") rumbo al festival, pero también otros famosos temas como "Sinvergüenza" o "Navegando en internet" y artistas como Blas Cantó. Antonio José participó con "Te traigo flores" en una final en la que se enfrentó a Alba (con la canción "Tela"), las mellizas Alba y Marta ("Bicho raro") y Carla Galiot ("Mil historias").

Antonio José ganó Eurojunior 2005 con "Te traigo flores"

Antonio José ganó y puso rumbo con todo su arte a Bélgica, donde se celebraba Eurovisión Junior 2005. Las votaciones estuvieron muy pero que muy reñidas. Antonio José convenció con su actuación, con baile y piruetas incluidas: obtuvo 146 puntos, aunque no fue suficiente para ganar. Fue Ksenia Sitnik, de Bielorrusia, quien se hizo con la victoria… con 149 puntos. Antonio José se quedó a solo tres puntos de la niña ganadora. Aquella podría haber sido la segunda victoria de España en Eurovisión Junior, un año después de María Isabel y su "Antes muerta que sencilla".

Aunque sacó un disco en 2009, Todo vuelve a empezar, Antonio José no volvió a triunfar hasta 2015. Participó en La Voz, ganó y el resto es historia. Desde entonces no ha parado de sacar discos y canciones, como "A un milímetro de ti", "Contigo", "Me equivocaré" o "Por mil razones". Pero en la mente de todos los eurofans está el recuerdo de aquel niño de 10 años que casi da a España su segunda victoria en Eurovisión Junior.