¡Menudo plantel de artistas! Dúos increíbles llega a La 1 con un cartel de lujo. 16 cantantes nos emocionarán con sus versiones de famosas canciones de nuestro país. Pero no lo harán solos, sino a dúo, unas parejas que se formarán a ciegas, con otra peculiaridad más: los cantantes estarán divididos en artistas consagrados y jóvenes promesas, de forma que los dúos estarán compuestos por uno de cada grupo. ¿Con qué temas nos sorprenderán? En el lado de los consagrados encontraremos a Ana Belén, Víctor Manuel, Ainhoa Arteta, Antonio Carmona, Miguel Poveda, Sole Giménez, Carlos Goñi y Diego Torres, mientras que como jóvenes promesas tenemos a Agoney, Marta Soto, Antonio José, Nia, Yoly Saa, Paul Alone, Chema Rivas y La Cebolla. ¡Conoce a todos!

Se dio a conocer en Operación Triunfo 2017 y, aunque no llegó a la gran final (quedó sexto), Agoney comenzó una prometedora carrera en la industria: su primer single, "Quizás", supera los cinco millones de visualizaciones en YouTube y en 2020 publicó su álbum debut, Libertad . Operación Triunfo no es el único concurso del que ha formado parte: en 2019 participó en el programa La mejor canción jamás cantada y ahora vuelve a La 1 con Dúos increíbles.

YouTube fue su trampolín; Alejandro Sanz, su padrino . Marta Soto comenzó subiendo vídeos en la plataforma, hasta que su cover de "A que no me dejas" llegó a oídos de su autor. Alejandro Sanz le ayudó en sus comienzos y ahora, con 25 años, Marta ya puede presumir de haber publicado dos álbumes y de haber colaborado con Blas Cantó o Miriam Rodríguez, además de haber cantado en conciertos junto a Pablo Alborán y su padrino en la música.

A Antonio José le conocemos desde hace muchísimos años, cuando él tenía diez años. Fue nuestro representante en Eurovisión Junior 2005 , edición en la que quedó segundo con "Te traigo flores"… ¡a solo tres puntos de la ganadora! Aunque lanzó un disco en 2009, su popularidad aumentó cuando participó y ganó La Voz en 2015. Desde entonces ha sacado cinco discos y otras tantas ediciones deluxe, con canciones como "Contigo", "Me haces faltas", "Me equivocaré" y un largo etcétera. Hace menos de dos semanas ha presentado su nuevo single, "Sin buscarte", con el que esperar con todavía más ganas su próximo proyecto.

Aunque fueron muchas las actuaciones de Nia Correia en su paso por Operación Triunfo 2020 que nos dejaron con la boca abierta, se podría decir que su interpretación de "Run the World", de Beyoncé , marcó un antes y un después en su concurso. Al final ganó con un 45% de los votos , dejando a Flavio y Eva en el segundo y tercer puestos. "Malayerba" o "TULUM" son algunas de sus canciones, con colaboraciones como Blas Cantó o Edurne . Nia también se ha lanzado al mundo de la actuación: es la protagonista de la serie Érase una vez… pero ya no , junto a Sebastián Yatra.

Paul Alone

Lanzó su primera canción, "Solo ven", en 2018 y desde entonces ha conquistado a muchísimas personas con su voz y sus melodías. El navarro Pablo Sola se bautizó como Paul Alone en su salto a la música, que llegó casi por casualidad. Quería ser director de fotografía, pero un día, mientras estudiaba cine en Madrid, vivió una ruptura sentimental que le llevó a volcarse en la música. "Aunque yo ya tocaba y escribía, no me lo había tomado nada serio, pero a raíz de esa situación, comencé a escribir y a componer sobre cómo me sentía y fue como un primer contacto que me marcó", confesó a Semana.