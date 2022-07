Nia Correia no solo fue la clara y contundente ganadora de la edición 2020 de Operación Triunfo con el 45% de los votos. Fue, además, una de las grandes favoritas desde el inicio, completando el concurso sin una sola nominación. Y una de las principales razones para que la artista canaria fuese una de las aspirantes mejor situadas para ganar, fue su inolvidable número de Run the world, de Beyoncé, el cual hemos recordado con ella en La Noche D. Una actuación tan, tan espectacular que la propia Noemí Galera la calificó entonces como “el mejor número de la historia de OT”. Y no es para menos.

Pero ser Beyoncé, aunque sea por unos minutos, es una ardua tarea incluso para una artistaza de la dimensión de Nia. Y es que el nivel de exigencia vocal y física de aquella interpretación obligó a la canaria a prepararse de una manera tan dura como curiosa. “Me pasé la semana corriendo por la Academia, literalmente, para poder tener fondo para cantar y bailar a la vez”, reconoce la propia Nia, que debió sufrir de lo lindo porque asegura que estuvo “llorando por las esquinas”. El resultado, que acumula más de cuatro millones de reproducciones en YouTube, es una exhibición de poderío físico y musical, manteniendo la voz, sin perder el resuello pese a no dejar de bailar en ningún instante de la actuación.

Preguntada por las especulaciones respecto a una posible candidatura para representar a España en Eurovisión, Nia no cierra del todo la puerta, pero sí descarta por ahora que sea una posibilidad. Y es que, después de recordar cómo fue su preparación para interpretar ‘Run the world’, “me hablas ahora de Eurovisión y solo de pensarlo me entran los sudores”, confiesa la cantante.