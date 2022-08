Luz Casal, ¿Qué le ha pasado en los dedos? ¿Los ha perdido?

Un mensaje muy esperado, un mensaje tranquilizador. Luz Casal ha tenido que ponerse delante de la cámara del móvil y compartir su experiencia. Y todo porque sus seguidores estaban muy preocupados por su salud, concretamente por sus dedos. "¡Hola!, Quiero daros las gracias a todos los que os habéis preocupado por mí y por mis dos dedos, tanto el donante como el accidentado van recuperándose. Casi se me ha olvidado porque estoy en Boimorto, a punto de que comience el Festival de la Luz, os mando muchos abrazos fraternos. ¡Muchas gracias! ¡Y hasta pronto!", dice la cantante. En su mensaje, que ha causado un gran impacto entre sus fans, habla de donante y accidentado, levantando los dos dedos que tiene vendados. Esto indica que ha tenido un accidente con uno de sus dedos y otro de ellos ha sido el salvador, el donante, que dice Luz Casal. "Estos dos dedos se han separado hoy después de estar pegaditos durante un mes", dice la cantante, y compañeros y amigos como Cayetana Guilén Cuervo, Anne Igartiburu, María Barranco, Rozalén e Itziar Castro le han enviado mensajes de cariño y apoyo. "Espero que te recuperes pronto", dice Itziar. "Ayyyyy!!! Amores para ti y tus deditos", escribe Rozalén. "Mi amor", dice Cayetana, y su mensaje se funde con todos los demás que le envían corazones, emoticonos de cariño, besos...."Biquiños", dice Anne Igartiburu.

La otra historia de Luz Casal

Luz Casal es una de las artistas más queridas y respetadas de la música española, y es una celebridad en Francia. Ahora en ambos países se preocupan por su salud. No es la primera vez. En 2007 le diagnosticaron cáncer de mama, se recuperó, pero en 2010 revivió la enfermedad: "Pasas por un periodo de tu vida difícil. Hay gente que como yo, ese aparente drama, lo convierte en una experiencia vital dura, pero que intenta que no sea dramática", dijo. El cáncer no le impidió seguir trabajando, y la artista lo transformó en una vía de escape. "Yo creo que lo he llevado bien. Durante los dos periodos de tratamiento, hice dos discos. La música fue importantísima. Me sacó de ese ambiente, de estar débil, de ser frágil, dependiente. Tenía compromisos cada semana conmigo misma y con los demás, quizás eso me ayudó a sacar fuerzas donde no había", dijo.