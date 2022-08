Las redes sociales lloran este martes la muerte de Carlos Sarriá, conocido como Charlie por sus seguidores en TikTok e Instagram. El joven, de 20 años, ha fallecido este agosto tras luchar durante años contra el cáncer, una enfermedad que nunca le impidió mostrar su humor en redes sociales, en las que sumaba 3,2 millones de seguidores en TikTok, 748.000 en Instagram y 81.900 en Twitter. Las redes sociales se han llenado de mensajes por el joven, entre ellos uno desgarrador de su novia, también influencer.

Charlie se ha despedido de sus seguidores con un mensaje que no deja indiferente a nadie

Su fallecimiento se ha dado a conocer precisamente a través de sus propias redes sociales, donde ha compartido unas inusuales palabras de despedida. En Instagram, su cuenta ha publicado una fotografía de fondo negro y letras blancas que anunciaban la triste noticia: "Adiós hijos de puta, nos vemos en la otra vida", un mensaje que ha acompañado con "(Charlie 2002-2022)".

Por otra parte, con sus seguidores de TikTok ha compartido un vídeo con fotografías y vídeos en los que se le ve pasándoselo bien, como siempre se mostraba en redes sociales. Y es que Charlie siempre se ha enfrentado al cáncer con buen humor, algo que también se puede ver en el vídeo. "Gracias por todo, me habéis hecho muy feliz", comienza el vídeo, con música de Bad Bunny. "Aunque tenga lo que tengo, yo me considero una persona feliz y agradecido con lo que tengo, no pido mucho", se le puede escuchar decir a Charlie en un momento dado.