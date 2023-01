Elena Huelva tenía solo 16 años cuando fue diagnosticada con Sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer poco frecuente que afecta, sobre todo, a niños y jóvenes. Desde entonces y hasta su muerte, este 3 de enero a los 20 años de edad, se ha convertido en todo un ejemplo de superación y esperanza que ha inspirado a miles de personas a través de sus redes sociales, en las que llegó a acumular más de 830 mil seguidores en Instagram y casi 500 mil en TikTok.

La autora de Mis ganas ganan tenía un sarcoma de Ewing en la pelvis con metástasis en los pulmones. Lejos de rendirse, mostró su mejor cara y emprendió un largo viaje del que nos hizo partícipes a través de las redes sociales. Acabó el tratamiento y consiguió curarse, pero en 2020 sufrió una recaída y tuvo que volver a empezar. Su historia fue ejemplo para muchos jóvenes que están pasando por su misma situación, pero también para famosos como Sara Carbonero, que paso por un cáncer cuando tenía 35 años y le detectaron un tumor maligno en el ovario.

La periodista, que como todos nosotros conoció a Elena Huelva a través de sus vídeos virales, se convirtió en uno de sus mayores apoyos. Durante todo el proceso de tratamiento, tras sus primeros ciclos de quimioterapia, la periodista iba regularmente ha visitarla y se mantenían en contacto. En su perfil de Instagram compartió una de aquellas imágenes del momento, dedicándole un emotivo mensaje a Elena, a quien siempre considerará una gran amiga.

"Poco se puede añadir a todo lo que hemos hablado estos días (porque mira que tenemos 'palique'). Como bien dices en tu texto, no es el lugar que más nos gusta, pero aún así te diré que me habría quedado a vivir en nuestro abrazo al llegar allí. Gracias, no hay palabras para describir tu generosidad, tu coraje, tu bondad, tu luz y tu energía, tus ganas de estar bien, pero sobre todo, de que los que te rodean lo estén. Que no te gusta nada quejarte ya lo sabemos y que te sonrojas cuando te dicen cosas bonitas también. Así que perdón de antemano. Pero es que es de héroes sonreír cuando el corazón llora. Y ser testigo de la vuelta del brillo de tu sonrisa, el mejor de los regalos", asegura a mediados de este año Sara Carbonero.

Elena Huelva y Sara Carbonero INSTAGRAM