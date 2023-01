"Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. Gracias por todo", con este mensaje, los familiares de Elena Huelva han comunicado su muerte. Siempre con una sonrisa en la cara, así la conocimos, aunque fuera a través de una pantalla, y así la recordaremos. La joven compartió su experiencia con el cáncer desde que fue diagnosticada con un sarcoma de Ewing, enfermedad que visibilizó en redes sociales. Se ganó el cariño de muchos rostros conocidos del panorama nacional, que la acompañaron y la ayudaron dando a conocer su lucha, además de mostrarle su apoyo incondicional, entre ellos, la periodista Sara Carbonero, que conoce de primera mano la palabra cáncer.

Las alarmas saltaron cuando ayer Elena Huelva escribía "os quiero" en su perfil de Instagram, lo que parecía una despedida. Esta mañana volvimos a saber de ella: "Hoy me he despertado, no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho". El mensaje no era muy optimista, pero Elena nunca perdió la esperanza ni sus seguidores tampoco. Sin embargo, hoy nos toca despedirnos de ella.

De Ana Obregón a Sara Carbonero: todos se despiden en Elena Huelva

Una de las primeras en reaccionar a la muerte de Elena Huelva ha sido Ana Obregón. Su pérdida le ha tocado muy de cerca. Su hijo Aless también falleció a causa de la misma enfermedad. "Mi princesa guerrera y luchadora, poco puedo decir cuando las palabras desbordan el alma. Conocerte, estar a tu lado estos meses, buscar en todo el mundo y luego esperar el ensayo que nunca llegó, ver cómo has luchado con tu valentía y tus ganas cada segundo, ser una lección infinita de vida como lo fue mi hijo y cada joven que lucha contra el puto cáncer. Tenerte en mi vida y quererte ha sido lo mejor que me ha pasado en el 2022", escribe muy afectada en su última publicación de Instagram Ana Obregón.

Sara Carbonero y Elena Huelvo tenían una relación muy especial. Era habitual ver a la periodista visitándola en el hospital. Ambas compartían su pasión por la música y su forma de ver la vida. Las dos sabían lo que significaba la palabra cáncer y eso también las unió mucho. Con todo el dolor de su corazón, Sara se despide así de su querida Elena: "Qué día tan triste, qué vacío tan grande y qué injusta es la vida. Cómo duele... Aún no me puedo creer que no vaya a escuchar nunca más tu dulce voz, que no podamos intercambiar canciones de madrugada ni disfrutar de todos los conciertos que nos quedaban por vivir. Hace unos días hablamos por teléfono para despedirnos pero en lo más profundo de mí, tenía la esperanza, igual que tú, de que eso no ocurriera.", reconoce Carbonero.

Elena Huelva era una gran fan de Aitana. Las redes sociales hicieron su magia y se pudieron conocer. Hacía todo para ir a sus conciertos, donde la cantante siempre se acordaba de ella y le dedicaba algunas de sus canciones... Aitana estaba siempre muy pendiente de su salud y ahora se despide de ella con estas palabras: "Mi niña, tú ganas siempre ganaron. Elena, que ejemplo de fortaleza nos diste siempre a todos. Una estrella nueva brilla en el cielo, más que ninguna. Te quiero".

Otro de sus ídolos era Manuel Carrasco. Al igual que Aitana, Elena Huelva cumplió su sueño y conoció al cantante, que a través de redes sociales comparte algunos de los recuerdos "imborrables" que compartieron juntos. "No he conocido a nadie tan valiente, tan especial y con tanto amor a la vida como tú. Mi niña Elena, hoy todos te lloramos con rabia, porque la vida es tan injusta a veces... Has peleado tanto y nunca te has rendido, siempre de frente. Nos has dejado toda una lección de vida. Allá donde estés tu luz sigue brillando. Te queremos preciosa", escribe emocionado Carrasco.

El cantante Alejandro Sanz también se ha despedido de Elena Huelva agradeciéndole la lección de vida que nos ha dado a todos. "Gracias por dejar esa huella. Una clase maestra de como tomarnos el tiempo. Te echaremos mucho de menos. Un abrazo enorme a la familia", escribe en Twitter.

Alejandro Sanz y también Miguel Poveda. "Tus ganas nos han dado una lección impagable y seguiremos con las ganas de seguir en la lucha. Te queremos", escribe el cantante. A Elena Huelva le apasionaba la música y consiguió que muchos de sus cantantes favoritos se unieran a su lucha.

"Tus ganas se ganaron el amor y la admiración de todos los que tuvimos la oportunidad de seguir tu ejemplo de fortaleza y amor a la vida y el privilegio de compartir un momento de charla contigo aunque fuera a través de las redes sociales, un mirarte a los ojos aunque fuera al otro lado de la pantalla, un instante para leerte y aprender de tus reflexiones a través de tu manera de abrazar el dolor y lo que viniera... ¡Toca decir hasta luego! Llegó el momento de viajar, de cambiar de forma, de ser lo que sea que seamos después de todo esto, pero sin duda vayas donde vayas y sea como sea seguirás brillando y alumbrando al universo con tu luz y energía", escribe la cantante Barei que, como tantos otros, no tuvo la oportunidad de coincidir con ella en persona, pero su mensaje le llegó al corazón.

"Yo es que no sé qué decir, Elena. Acabo de verlo. Abrazo fuerte a tu familia y te doy las gracias. Tengo tu libro en mi mesa de noche y siempre, siempre, te tendré presente en mi vida", escribe Toni Acosta, todavía en estado de shock por la triste noticia de su muerte.

Precisamente Santiago Segura conoció a Elena Huelva gracias a Toni Acosta, quien le aseguró que Elena era una persona muy especial. El cineasta le hizo caso y reconoce que hoy "es un día triste". En su publicación destaca las ganas de vivir que tenía Elena y que siempre demostraba a sus seguidores, incluso en su peor día: "Es una pérdida para todos los que la seguíamos, pues su ánimo contagioso, su entusiasmo a prueba de bomba y su bendito optimismo, son cosas de las que estamos carentes en el mundo actual".

"Gracias por tanto", son las palabras que le dedica Paula Echevarría, que hace un llamamiento para seguir invirtiendo en investigación. "Qué injusto todo, tú querías vivir, querías disfrutar, seguir yendo a los conciertos de tu Aitana y de tu Manuel, seguir viniendo a Madrid de viaje... Nos quedó un café pendiente y tantas cosas. Has sido, eres y seguirás siendo una inspiración para mí y para tanta gente que ni te imaginas", escribe en su Instagram Paula Echevarría.

"Se que tú alma se llenó de amor del bueno, del que pesa, del que te acompaña donde estés. Siempre rodeada de los tuyos, tu paso por la vida transformó a muchos, ellos te recordarán cada día de sus vidas, nadie quedará indiferente a tu paso, los que te conocen hablan de ángel, de luz, de lucero, a ellos les mando un abrazo enorme. Continúa tu camino. Gracias por lo que has conseguido, muchos pasamos por aquí sin mover conciencia y sin dejar reguero de amor", escribe en su última publicación Paz Padilla, que no conocía a Elena Huelva, pero como muchos de sus seguidores, la acompañó en su lucha.

La influencer María García de Jaime sí tuvo la oportunidad de conocerla. Ella y su familia estuvieron a su lado en sus peores momentos. "Te vamos a echar mucho de menos, pero siempre vas a estar en nuestro corazón, te queremos mucho. Gracias por ser ejemplo para todos y por tu sonrisa constante y, sobre todo, por tus ganas siempre. Como te he dicho muchas veces, sigo rezando cada día por ti y por toda tu familia. ¡Vuela muy alto!", así se despide la influencer. Junto al texto, unas imágenes de ellos juntos.

Eva González ha publicado una imagen antigua del día que conoció a Elena Huelva. "El otro día reíamos juntas cuando me mandaste esta foto del 2019 porque eso nunca te faltó, la sonrisa más bonita. Esa que nos va a iluminar siempre a todos los que nos quedamos aquí, con la lección aprendida", escribe la presentadora en su última publicación de Instagram.

"Descansa en paz, Elena", escribe en Instagram María Pombo. "Elena, serás eterna en nuestro corazón", asegura Beatriz Luengo. Otros rostros conocidos como la influencer Laura Escanes o la cantante Miriam Rodríguez también han utilizado las redes sociales para despedirse de Elena Huelva. El grupo de música Lérica o la periodista Lourdes Maldonado, también la han homenajeado.

“Elena Huelva, has sido un ejemplo para todos. Una estrella en el cielo. Puto cáncer, más ayuda por la investigación por favor. ��✨“ — L É R I C A (@LericaMusic) January 3, 2023

“Elena Huelva, 20 años. Un ejemplo de amor y coraje. Nos emocionó cómo visibilizó su lucha contra el cáncer y nos duele su muerte. #misganasganan https://t.co/hSQMDY9m2Y“ — Lourdes Maldonado (@lourdesmaldonad) January 3, 2023

“Tus ganas, tu fuerza, tu esencia y tu legado se quedan. Gracias Elena Huelva por tanto. ��✨ Dep“ — Noelia (@soynoeliafranco) January 3, 2023

“Vuela alto, mágica y valiente Elena Huelva. Gracias por tu lección de vida. Un abrazo cálido a tu familia y amigos. Y por favor, a los que mandan: más investigación, más inversión, más ciencia #fuckcancer #misganasganan https://t.co/3IXKfkEhfQ“ — Julia Varela (@JuliaVarela__) January 3, 2023