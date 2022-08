Sara Carbonero sabe lo que es luchar contra el cáncer. Hace tres años tuvo que enfrentarse a esa enfermedad que tanto le costaba escribir por aquel entonces. Tenía 35 años cuando los médicos le detectaron un tumor maligno en el ovario. Elena Huelva tenía 16. La autora de Mis ganas ganan tenía un sarcoma de Ewing en la pelvis con metástasis en los pulmones. Lejos de rendirse, mostró su mejor cara y emprendió un largo viaje del que nos hizo partícipes a través de las redes sociales. Acabó el tratamiento y consiguió curarse, pero en 2020 sufrió una recaída y tuvo que volver a empezar. A día de hoy, sigue dando guerra, y su historia es ejemplo para muchos jóvenes que están pasando por su misma situación.

Más de 330 mil seguidores en Instagram y casi 400 mil en TikTok, la joven influencer es una fuente de inspiración para muchos, también para Sara Carbonero. La periodista, que como todos nosotros conoció a Elena Huelva a través de sus vídeos virales, ahora es uno de sus mayores apoyos. Su enfermedad no le da tregua y lleva un mes ingresada en el hospital a causa de una bacteria en los pulmones. Acaba de terminar el primer ciclo de quimioterapia y para celebrarlo la periodista ha ido a hacerle una visita. En su perfil de Instagram ha compartido una imagen del momento y le ha dedicado un texto a Elena, a quien ya considera una gran amiga.

"Poco se puede añadir a todo lo que hemos hablado estos días (porque mira que tenemos 'palique'). Como bien dices en tu texto, no es el lugar que más nos gusta, pero aún así te diré que me habría quedado a vivir en nuestro abrazo al llegar allí. Gracias, no hay palabras para describir tu generosidad, tu coraje, tu bondad, tu luz y tu energía, tus ganas de estar bien, pero sobre todo, de que los que te rodean lo estén. Que no te gusta nada quejarte ya lo sabemos y que te sonrojas cuando te dicen cosas bonitas también. Así que perdón de antemano. Pero es que es de héroes sonreír cuando el corazón llora. Y ser testigo de la vuelta del brillo de tu sonrisa, el mejor de los regalos", asegura Sara Carbonero en su última publicación.

"Gracias por ser inspiración, maestra y faro para todos los que te admiramos, te adoramos y te necesitamos tanto", señala. Sara Carbonero y Elena Huelva ya tienen planes para cuando la joven influencer se recupere y salga del hospital. El primero, el concierto de Loquillo en Madrid el próximo 15 de octubre. Después, puede que un viaje a Los Ángeles. "Ya mismo estamos dando guerra por ahí. Descubriendo nueva música, 'Malasañeando', como nos gusta y apurando para coger siempre el último tren de vuelta 'para no perdernos nada'. Enhorabuena por lo conseguido estos días. Se puede. Nunca olvides lo fuerte que eres. Te quiero, pequeña gran mujer valiente. Nos vemos prontito. No te soltamos", concluye el texto.