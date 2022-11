Después de la tormenta, llega la calma. No ha sido la mejor semana para Sara Carbonero. La periodista tuvo que ser operada de urgencia el pasado 21 de noviembre, una noticia de la que se hicieron eco los medios y que hacía saltar las alarmas sobre su estado de salud. Hace tres años, ella misma confesaba a través de sus redes sociales que había tenido que ser intervenida a causa de un tumor maligno en el ovario. Después de pasar unos días ingresada en la Clínica Universitaria de Navarra, en Madrid, Sara Carbonero ha recibido este lunes el alta hospitalaria y ya se recupera en casa. A través de un vídeo, la periodista ha compartido sus primeras palabras tras su salida. El mensaje tranquilizador que sus seguidores esperaban como agua de mayo.

Primeras declaraciones de Sara Carbonero tras su operación

Casi tres millones y medio de usuarios siguen a Sara Carbonero en Instagram. Precisamente a través de su perfil ha decidido dar sus primeras declaraciones después del revuelo mediático que se ha generado en torno a su estado de salud. La periodista ha compartido un vídeo en el que aparece sentada en el asiento del coche, recién salida del hospital, camino a casa para reencontrarse con sus hijos. "Este vídeo es de ayer, minutos después de que me dieran el alta, saliendo del hospital. Cuando la felicidad no me cabía en el pecho por el mero hecho de sentir de nuevo el aire en la cara y poder respirar y disfrutar de otro atardecer más", así empieza el texto que acompaña al vídeo.

Para quiénes se preguntaban cómo se encontraba Sara Carbonero, ella aclara: "Estoy muy bien". La periodista agradece las muestras de apoyo recibidas y el apoyo incondicional de sus seres queridos. Tampoco se olvida de los medios de comunicación, que han estado muy pendientes de su estado, y agradece "el respeto y la delicadeza" a la hora de contar la información. Sara Carbonero rescata una frase de su médico que no olvidará nunca: "Cada día tiene su afán". Un afán que la periodista desea encontrar en las "pequeñas cosas".

"Me siento en paz y agradecida con la vida, también con estos baches que nos ubican de nuevo y nos recuerdan lo verdaderamente importante de la misma. Que nos hacen un poquito más sabios y nos enseñan a vivir al día. A abrazar la incertidumbre", confiesa Sara Carbonero. Palabras que acompañan a un vídeo que habla por sí solo, porque su rostro de felicidad y calma lo dice todo.