Es una de las artistas más queridas y respetadas de la música española, y por eso sus fans le están enviando mensajes de apoyo y cariño. Mónica Naranjo anuncia un parón en su agenda profesional. Sus fans tendrán que esperar para volver a verla en concierto, y es que la artista se ha visto obligada a cancelar sus compromisos profesionales de septiembre y octubre, así como posponer su gira en España, que iba a comenzar en octubre. ¿La razón de esta difícil decisión? Un problema digestivo. Así lo ha revelado la propia Mónica Naranjo en sus redes sociales, donde ha publicado una carta para todos sus seguidores y compañeros, quienes ya le han mostrado todo su apoyo en estos momentos. "A veces la vida te coloca un obstáculo inesperado y, cuando todo va bien, te falla una bujía y hay que pasar por el taller. Y esto es lo que le ha pasado a ésta que os escribe", explica la artista, quien hace muy poco publicaba su octavo trabajo, Mimétika. "Mi sistema digestivo lleva tiempo dándome guerra y ya he tenido que pasar por el taller a que ajusten alguna tuerca, porque amenazaba incluso con afectar a mi instrumento vocal", detalla Mónica Naranjo.

¿Cuándo volverá a los escenarios?

Trata, sin embargo, de tranquilizar a todos sus fans, aunque sin ponerle nombre a este problema de salud: "Sin ser nada especialmente grave -que no quiero que nadie se preocupe en exceso- el consejo de mi equipo médico es que tengo que guardar un par de meses de recuperación y, aunque no quería, tengo un equipo alrededor que me quiere mucho y que me han obligado a parar a pesar de mis rugidos (porque una diva, a veces, es complicada cuando las cosas no salen como una quiere)". La situación ha llevado a Mónica Naranjo a tomar una dolorosa decisión y anular su agenda para los meses de septiembre y octubre. La solución afecta también a su gira: "Tampoco podré arrancar gira en octubre en España al no poder acudir a ningún ensayo, ni preparar el espectáculo que os merecéis". Pese a este duro golpe, la cantante confía en su pronto regreso a los escenarios y marca una fecha para su vuelta.

"Aunque una no elige cuando le pasan estas cosas, lo que uno sí elige es cómo afrontarlo. Yo lo hago con la mayor de las ilusiones por volver a reencontrarnos y subirme encima de un escenario a finales de año", asegura, con la vista ya puesta en Mimétika Tour, gira que comenzará en diciembre en Chile. Además, hace solo un mes también se anunció que Mónica Naranjo sería la presentadora de la segunda edición del Benidorm Fest, cuya primera semifinal se celebrará el martes 31 de enero. Se trata de una de las citas musicales más esperadas y la elección de la artista para que lo presente se ha recibido con una enorne alegría por todos.

Son muchísimos los compañeros de profesión que han arropado a Mónica Naranjo en estos momentos. Ruth Lorenzo, Pastora Soler, Rozalén o Diana Navarro son solo algunos de los artistas que ya le han brindado su cariño y apoyo. Aunque Mónica Naranjo no ha puesto nombre a este problema de salud, en el pasado ya sufrió un trastorno de colon, como contó en 2005 a El Periódico de Aragón.