Mónica Naranjo será la presentadora del Benidorm Fest 2023

La II edición del Benidorm Fest llega cargada de novedades, y la mayoría se han desvelado este martes 19 de julio. Mónica Naranjo será la presentadora de la segunda edición, que ha estado en la rueda de prensa por videollamada desde México. "Para una persona como yo que ama este lenguaje universal que es la música es un verdadero honor ser presentadora del Benidorm Fest", ha dicho, y ha continuado con mucha sinceridad. "Yo estaba desencantada con Eurovisión, pero este año fue algo mágico. Volvimos a enamorarnos de lo que significa el escenario más importante y el lugar más importante de la música, y dije: ¡Así sí!, y me volví a enamorar de Eurovisión". Todo ha ocurrido en la rueda de prensa que ha ofrecido RTVE en el Paseo Tamarindos de la ciudad valenciana, una cita que pone en marcha el calendario de Eurovisión 2023, que todavía no se sabe en qué ciudad se va a celebrar, porque Ucrania, el país ganador en 2022, no puede hacerse cargo de un evento de estas características. Pero quedan muchos meses todavía para el Festival de Eurovisión 2023, y antes hay que estar pendientes del Benidorm Fest, que se celebrará así: el 29 de enero el reloj se pone en marcha, el martes 31 de enero será primera semifinal, el jueves 2 de febrero se hará la segunda semifinal y el sábado 4 de febrero se celebrará la final. Otro de los anuncios es que Nacho Cano será el presidente del jurado. "Este año vamos a ganar", ha dicho.

Chanel saluda a Mónica Naranjo En la rueda de prensa han contado con Chanel, que tras ganar el micrófono de bronce representó a España en Turín; el presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero; el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE; Eva Mora, jefa de la Delegación de Eurovisión RTVE; y Antonio Pérez, alcalde de Benidorm. "Tengo mucha fe y muchísima confianza en mis compañeros y tarde o temprano llegará el micrófono de cristal", ha añadido Mónica Naranjo, que en varias ocasiones se ha mostrado muy emocionada. "Como estoy tan agradecida se me ha ocurrido una gran sorpresa", dice Mónica Naranjo sin desvelar nada. Uno de los mejores momentos ha sido cuando Chanel ha subido al escenario y ha charlado con Mónica Naranjo, y todos han visto el cariño que se tienen la una con la otra. Mónica Naranjo es una estrella de la música en España y en parte de Latinoamérica, sobre todo en México, país al que debe parte de su éxito. La cantante Mónica Naranjo GTRES