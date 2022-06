El periodista, Máximo Huerta, arrasa con su novela, Adiós Pequeño, con la que acaba de ganar el Premio Fernando Lara. Vive entregado a la escritura, pero no se olvida de la televisión y menos del Benidorm Fest, por varios motivos y no todos profesionales. “Cumplí años en un evento maravilloso, en una ciudad que adoro como Benidorm, y haciendo algo tan espectacular como fue”. El festival causó sensación y sigue fascinando a los amantes de la música. En estos días son muchos los artistas que ya se plantean participar, soñando con seguir la estela de Chanel. La cantante ganó el primer Benidorm Fest y acarició el triunfo en Eurovisión. “Lo de Chanel en escena dejó en shock a todos ya en el primer ensayo. Parecía que estábamos en la ‘Superbowl’”. Además, algo que realmente aprecia el escritor es que la cantante ha sido capaz de hacer sentir a los españoles orgullosos de su país, enterrando para siempre la polémica.

Por el momento, la corporación RTVE no ha confirmado la fecha oficial, pero Máximo Huerta sueña con que comience el 26 de enero. Al presentador le encantaría volver a celebrar su cumpleaños en medio de un evento multitudinario, sin aforo y con una atmósfera dominada totalmente por la música. Él mismo afirma: “Televisivamente, es una de las páginas más bonitas de mi vida”.

¿Quién irá al Benidorm Fest 2023?

Ya son muchos los eurofans que se preguntan quiénes serán los próximos aspirantes a representar a España en Eurovisión 2023. En los últimos días, hemos sabido que artistas como Abraham Mateo, Melody, Hugo Cobo y Natalia Lacunza se han planteado la posibilidad de estar en el festival que se celebra en Benidorm. Lacunza participó en la preselección para ir a Eurovisión cuando estuvo en Operación Triunfo. En aquellos momentos no parecía entusiasmada con ir al Festival de Eurovisión, pero ahora deja la puerta abierta a participar en el Benidorm Fest si tiene la canción adecuada. “Todavía no ha llegado a esta inquietud, pero estaría guay”, decía en una entrevista con LOS40. Hugo Cobo habló en Yasss y también lo dejó claro “tú sabes que yo me presento en todos lados y el Benidorm Fest mola un montón”.