MTV se fija en Chanel: esto es lo que dice

Su paso por Eurovisión ha marcado un antes y un después en su carrera profesional. Chanel no solo ha conquistado Europa a ritmo de "Slomo", todo el mundo se ha fijado en la artista desde que se subió al escenario de Turín. Un estribillo pegadizo y un baile que invita a darlo todo, la propuesta española para la última edición del festival lo tenía todo para triunfar y así lo ha hecho. Un tercer puesto en la clasificación, pero todas las miradas puestas en ella, la gran protagonista. Su actuación dio mucho que hablar entonces. Hoy, un mes después del Chanelazo, todavía no lo hemos superado.

Si tú también sigues en bucle con "SloMo", tranquilo, no eres el único. MTV tampoco. El Community Manager de la mítica cadena de música confiesa a través de Instagram que todavía no ha conseguido sacarse de la cabeza la canción de Chanel: "Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo".

Chanel se ha quedado alucinada al ver el post de la cuenta de MTV. Y es que no cualquier artista consigue acaparar la atención de la cadena musical. Con solo un tema, la cantante ha conseguido que se fijen en ella. Su coreógrafo, Kyle Hanagami, ha comenado la publicación con un mensaje de agradecimiento: "Os quiero, MTV. Gracias por darle a mi niña algo de amor". La cantante ha compartido también la publicación en su perfil, añadiendo un "gracias". Su vida ha cambiado por completo desde que empezó esta aventura en el Benidorm Fest. Ganó y consiguió su sueño de representar a España en Eurovisión.