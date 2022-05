¿Qué dice la letra de "SloMo", la canción de Chanel para Eurovisión 2022?

Chanel cuenta las horas para dejar a todos boquiabiertos con su actuación de SloMo en la gran final de Eurovisión 2022. La representante de España en el certamen será objeto de todas las miradas. Las apuestas eurovisivas sitúan a la joven cubana en el Top 5 de esta edición, lo que la ha convertido en la gran esperanzada de los eurofanes españoles y muchos ya la ven como la ganadora de este año.

Sin embargo, antes de llegar hasta ahí, Chanel y su canción SloMo, tuvieron que enfrentarse a varias polémicas. Tras imponerse a sus dos principales competidoras en el Benidorm Fest, Rigoberta Bandini y Tanxugueiras, su victoria fue empañada por el apoyo popular, que se hizo patente en las redes sociales. Como consecuencia y “para preservar su salud mental”, la artista tomó la decisión de cerrar su cuenta de Twitter. “La gente se olvida que detrás hay un ser humano”, confesaba en el programa de entrevistas Plano General.

SloMo (letra)

Let's go

Llegó la mami La reina, la dura, una Bugatti

El mundo 'tá loco con este body

Si tengo un problema, no es monetary

Les vuelvo loquito' a todos los daddie'

Voy siempre primera, nunca secondary

Apena' hago doom, doom con mi boom, boom

Y le' tengo dando zoom, zoom on my yummy

Y no se confundan, señora' y señore'

Yo siempre estoy ready pa' romper cadera', romper corazones

Solo existe una, no hay imitacione' (na, na)

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo (yeah)

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo (yeah)

If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Take a video, watch it slow mo

Te gusta to' lo que tengo te endulzo la cara en jugo de mango

Se te dispara cuando la prendo

Hasta el final, yo no me detengo

Take a sip of my cola-la

Ponte salvaje, na-na-na

Make it go like pa-pa-pa-pa

Like pa-pa-pa-pa-pa

Y no se confundan (y no se confundan), señora' y señore'

Yo siempre estoy ready (yo siempre estoy ready) pa' romper cadera', romper corazones (ah)

Solo existe una (solo existe una), no hay imitacione' (na, na, na)

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo (oye)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Y no se confundan (y no se confundan), señora' y señore'Ç

Yo siempre estoy ready (yo siempre estoy ready) pa' romper cadera', romper corazones (oh)

Solo existe una (solo existe una), no hay imitacione' (na, na, na)

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo (oh-yeah)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo If the way I shake it to this dembow (a este dembow)

Drives you loco (yeah) Take a video, watch it slow mo