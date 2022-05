Hace solo cinco meses, Chanel Terrero se encontraba sentada en la rueda de prensa del Benidorm Fest. Entonces era una de sus participantes, intérprete de la propuesta "SloMo". Hoy es una estrella. Chanel ha conseguido con su tercer puesto en Eurovisión 2022 pasar a la historia del festival: no solo se trata de la mejor posición de España en los últimos 27 años, sino que también ha alcanzado la mayor puntuación de nuestro país, superando el récord que Mocedades ostentaba desde 1973.

Todo aquello ocurrió la noche del sábado, en la que Ucrania se proclamaba ganadora con "Stefania". A Kalush Orchestra le seguía Sam Ryder, el representante de Reino Unido, con tan solo siete puntos más que nuestra candidata. 459 obtuvo la cantante hispanocubana, que vivió junto a su equipo momentos tan emocionantes como la exclamación de tres '12 points' consecutivos. Tras su histórico bronce en Eurovisión, un nuevo capítulo se abre en la trayectoria de Chanel.

Así son sus planes

"SloMo" es el debut de esta actriz, cantante y bailarina, y su triunfo en Eurovisión le augura un brillante futuro en la música. En abril voló a Miami para grabar nueva música. Allí la esperaba Leroy Sánchez, uno de los compositores de "SloMo" y compañero en esta aventura eurovisiva. Aunque no puede desvelar nada, nos explica sus sensaciones: "Era la primera vez que estaba metida en un estudio para crear música y de la mano de él, que no solo es mi amigo, es como mi angelito. Me ha ayudado a sentirme más segura. Se vienen cosas muy chulas, la verdad". ¿Cuándo podremos escuchar esta nueva música? "Va a ser muy pronto. Estamos preparando todo para que sea prontísimo", dice a RTVE.es.

Y quién sabe, puede que tengamos más música de Chanel. Nos cuenta que después de la final de Eurovisión estuvo en contacto con Ronela Hajati, la representante de Albania, y WRS, de Rumanía. "Son increíbles y yo no me cierro artísticamente a nada, así que si surge una colaboración, yo feliz". Y en septiembre llegará Malinche, el musical que protagoniza y en cuyos ensayos se la ha podido ver en alguna ocasión, ya después de ser elegida como representante de España en Eurovisión 2022. "Tengo muchísimas ganas de ver a mis compañeros, de ver a Nacho Cano. De ensayar otra vez duro y estar en casa", asegura Chanel.