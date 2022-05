Seguimos con la resaca de Eurovisión y aún hay muchas cosas que contar. Chanel ya está en España, aclamada por los eurofans. Es sin duda la mujer de moda, su "SloMo" sigue sonando por todos lados y sabe perfectamente que es su momento. Los que al principio la criticaban, ahora quieren estar a su lado. Como es el caso del presentador italiano Cristiano Malgioglio, que aseguró en plena retransmisión de la final para la televisión italiana que Chanel era una "Jennifer López barata". Ahora, ha aprovechado la rueda de prensa oficial de Chanel para pedirle disculpas en directo, y enviarle un ramo de flores.

Además de la disculpa oficial de la RAI (Radiotelevisión pública italiana) el propio Cristiano Malgioglio se ha grabado un vídeo a modo de disculpa, en el que le habla directamente a Chanel: "Un abrazo Chanel, estoy aquí para pedirte disculpas porque creo que mi tono y mi comentario han sido terriblemente mal interpretados. Nunca ha sido mi intención ofenderte. En ningún momento he animado a la audiencia italiana no votarte. Eso es falso claramente, no se lo permitiría a nadie. No me gusta lo que se está diciendo en este momento en España. Debo de decirte que estoy muy triste con esta situación y si algo te ha molestado, no era mi intención, te lo juro. Discúlpame por todo. Tu canción tiene un gran éxito y seguramente sea un éxito mundial. Eso espero para ti. Te mando un beso y un abrazo y a toda la gente de España.".

Además, le ha enviado un ramo de rosas que ha llegado en directo a la rueda de prensa con una nota, insistiendo en su disculpa: "Espero que este malentendido nos haga grandes amigos, te mereces todo el éxito que estas teniendo. Con todo mi corazón, Cristiano".

Chanel se ha mostrado muy comprensiva con todo lo sucedido, acepta sus disculpas, y cierra el asunto para siempre: "A nadie le gusta que digan algo así. Es un comentario desafortunado. Pero valoro ponerte delante de una cámara y pedir disculpas".