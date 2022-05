No ha parado desde que volvió de Turín. Chanel nos regaló en el Festival de Eurovisión 2022 un tercer puesto que nos supo a victoria y ahora está recogiendo todo lo sembrado. Tanto esfuerzo y dedicación han dado sus frutos, semanas de ensayos y más ensayos, entrevistas con la prensa internacional, mucho cansancio acumulado y pocas horas de sueño. No ha tenido tiempo de descansar tampoco a su regreso a España. Nada más aterrizar la vimos actuar en la Plaza Mayor de Madrid junto a su inseparable equipo de baile. Pero no, ese no es el motivo por el que no se ha despegado de sus gafas de sol.

Desde que se bajó del escenario, Chanel se ha convertido en un mar de lágrimas, ¡y no nos extraña! Su vida tras el festival ha sido una motaña rusa de emociones. Ha recibido el cariño de todo el mundo a través de redes sociales, incluso alguno se presentaron a la salida del hotel justo antes de la Final. Recibir tantas muestras de apoyo, además del respaldo de su gente, su familia y amigos que no la han dejado sola en ningún momento, ha hecho que nuestra representante rompa a llorar en más de una ocasión. ¿El resultado? Una conjuntivitis y dos orzuelos.

Ni siquiera han podido maquillarla para que pasaran desapercibidos. A pesar de las molestias en los ojos, Chanel ha seguido con su agenda y todos sus compromisos profesionales. ¿Qué le deparará el futuro tras su éxito en Eurovisión? Por ahora, quiere hacer "un parón para coger carrerilla", pero su carrera es una de las más prometedoras del momento.