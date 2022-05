La noche del sábado 14 de mayo vivimos una final del Festival de la Canción de Eurovisión de infarto. Hasta 11 millones de espectadores conectaron con TVE en algún momento de la gala para ver cómo España conseguía su mejor puesto en Eurovisión desde 1995. Y todo gracias a Chanel y su espectacular show de "SloMo", la canción con la que puso a bailar a toda Europa y con la que obtuvo el tercer puesto en el certamen de música europeo. Se llevó los 12 puntos de Portugal, Macedonia del Norte, Malta, San Marino, Armenia, Irlanda, Suecia y Australia.

Para nosotros se ha convertido en toda una ganadora. De hecho, el regreso de Chanel a España ha sido por todo lo alto: con fiesta en el avión y concierto en la Plaza Mayor de Madrid incluidos. Y como no podíamos votar por nuestra representante —es una de las normas del festival—, tanto el jurado como como el público votó por los contricantes de Chanel, ¿sabes a quién le dio España sus puntos en Eurovisión 2022? Te desglosamos las puntuaciones de Eurovisión con los puntos del jurado profesional y del televoto.

Los 12 puntos de España en Eurovisión 2022 son para...

Pues depende de si preguntas por el voto del jurado o por el voto de la audiencia, así que mejor empecemos con los países que más puntos se llevaron de España: Italia y Rumanía. Mahmood, uno de los artistas más queridos por los eurofanes españoles, y Blanco obtuvieron un total de 15 puntos (10 del jurado y cinco del televoto) con su "Brividi", mientras que WRS fue a la inversa con sus 14 puntos, siendo cuatro del jurado y 10 del televoto. "Llámame" fue la segunda canción más votada por la audiencia en España, superada únicamente por "Stefania", de Kalush Orchestra, los representantes de Ucrania, que se llevaron los 12 puntos, pero no lograron ninguno del jurado profesional.

Quién sí logró convencer al jurado fue Nadir Rustamli, representante de Azerbaiyán con "Fade to black", que se llevó los 12 puntos del jurado y ninguno del televoto. Por encima de él triunfó la sueca Cornelia Jakobs con "Hold me closer" y un total de 13 puntos: siete del jurado y seis de la audiencia.

Reino Unido, representado por Sam Ryder con "Space Man", se hizo con total de 11 puntos (tres del jurado y ocho del televoto). Parece que su segundo puesto en la final, justo por encima de Chanel, fue decidido también por el televoto de España. Le siguen muy de cerca Serbia, con Konstrakta y la canción reivindicativa "In corpore sano" (seis puntos del jurado y dos del televoto), y Australia, con Sheldon Riley y su "Not the Same" (ocho puntos del jurado y ninguno del televoto). Ambos países obtuvieron un total de ocho puntos.

Siete fueron el total de puntos que obtuvo Moldavia gracias a Zdob si Zdub & Fratii Advahov y su viaje con "Trenuletul". España fue parte de los países que con el televoto impulsó el ascenso en el ránking de los moldavos. Le sigue Jérémie Makiese, representante de Bélgica, con "Miss you", que obtuvo cinco puntos del jurado y ninguno del televoto. Lo mismo le ocurrió a Grecia y Suiza, que se quedaron con dos y un punto, respectivamente, del jurado.

Sin embargo, nuestros vecinos portugueses triunfaron en el televoto con Maro y su nostalgia en "Saudade, saudade", con la que obtuvieron cuatro puntos, pese a no obtener ninguno del jurado. Lo mismo les pasó a los lobos de Noruega, Subwoolfer, y su "Give That Wolf a Banana", con tres puntos, y a Polonia, con un punto.