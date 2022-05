Chanel ha vuelto ‘loquita’ a Europa a ritmo de ‘SloMo’ y ha obtenido la tercera posición en Eurovisión, el mejor puesto para España en el festival de los últimos 27 años. La española ha obtenido un total de 459 votos, 228 votos del televoto y 231 puntos de los jurados. Han votado a España 35 de los 40 países y ocho han dado la máxima puntuación a nuestro país. San Marino, Macedonia del Norte, Malta, Portugal, Armenia, Irlanda, Suecia y Australia.

Los 459 votos superan ampliamente el récord de votos que ostentaba desde 1973 Mocedades con 125 puntos. Es la segunda vez en la historia en la que España queda tercera, después de ‘Lady Lady’ de Bravo en el año 1984.

Un sueño cumplido

“Estoy llorando, pero de emoción. Muchísimas gracias, ha sido increíble. La gente, todo Lo hemos disfrutado un montón. Gracias por todo el apoyo”, ha dicho Chanel nada más bajarse del escenario, en el que ha derrochado también sus magníficas cualidades vocales y su versatilidad como artista.

Al terminar en tercera posición, Chanel no ha podido sentirse más orgullosa: “Os lo hemos regalado, nos ha salido del corazón y es fruto de mucho trabajo, no solo de ahora, sino de muchísimos años. Es un sueño que hemos soñado día tras día y se ha cumplido. No podemos estar más felices y orgullosos”, han sido sus primeras palabras en los micrófonos de RTVE. “Gracias a todo el mundo por apoyarnos, nos ha llegado al 100%”, ha subrayado.

La jefa de la delegación española en Eurovisión, Eva Mora, ha compartido el sentimiento de orgullo por el logro de Chanel y ha agradecido el trabajo de todo el equipo de RTVE. Y la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha asegurado que “RTVE se ofrece a apoyar en todo a Ucrania en la organización del certamen” y ha anunciado que “en caso de que lo necesitaran, RTVE está dispuesta a albergar la próxima edición de Eurovisión”.