Chanel pisa por primera vez el escenario de Turín con un diseño icónico de Palomo Spain

Con el vestuario que ya es icónico y pasará a formar parte de la historia de Eurovisión ha pisado Chanel por primera vez el escenario del Pala Alpitour de Turín. Se trata de un diseño de Palomo Spain, jurado de ‘Maestros de la costura’, que ha tenido que conjugar impacto y comodidad en un mono negro de inspiración goyesca con el que la representante española en el certamen europeo exhibirá todo su potencial en la final del 14 de mayo.

Chanel ha asegurado que estaba “muy nerviosa” porque llegase el momento de probarse el vestuario de Palomo Spain, que ha definido como “amazing”, y ha confesado que es “súper cómodo, súper bonito” y que le encanta. Además, ha añadido que “cuando lo llevo puesto me siento genial”.

En cuanto al trabajo de diseño junto al diseñador ha revelado su petición: “lo único que pedía es sentirme cómoda bailando y él me presentó su arte y me encantó”. Y ha explicado que “la idea surgió de él, básicamente. A mí me gusta trabajar con artistas que tengan las cosas claras y en este caso Palomo Spain no solo tenía las cosas claras, sino que tiene su propio estilo”.

Boceto de Palomo Spain del vestuario de Chanel en Eurovisión

Más de 50.000 cristales de Swarovski incrustados, imitando brillantes y rubíes, adornan el mono negro de lycra y tul y una chaquetilla corta de cuero, con hombreras muy trabajadas y un dibujo que recuerda a bordados tradicionales. En los pies, Chanel confiará de nuevo en sus botines de baile negros que utilizó también en el Benidorm Fest.

El taller de Palomo Spain en Córdoba -un equipo de una decena de personas- ha trabajado a contrarreloj en la confección del vestuario, que ha llevado en torno a tres semanas, a los que hay que sumar los tres meses que se lleva trabajando en buscar la mejor propuesta y que mejor se adaptara a las necesidades de Chanel sobre el escenario de Eurovisión.

Junto a ella, su cuerpo de baile, con un vestuario a juego con el de la cantante. Los chicos, vestidos de negro con chaquetilla corta a juego con la de Chanel; y las chicas con body con hombreras, también coordinadas con Chanel.

Debido a la complejidad del trabajo artesanal de incrustar los cristales en el traje, Palomo Spain creó unas hombreras para los bailarines y Raúl Amor, figurinista de RTVE, se ha encargado de buscar el look definitivo. Un trabajo, además, en el que Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurín y Ria Pérez han estado muy implicados en todo momento.