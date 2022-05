España nunca ha utilizado los tópicos culturales en el festival de Eurovisión, aunque sí hemos llevado temas con toque andaluz. Artistas como Peret, Lucía, Remedios Amaya y Azúcar Moreno han defendido canciones con aires o guiños flamencos, que no siempre han tenido buena acogida. Pero lo que España no suele hacer es vestir a sus representantes al estilo flamenco: no hemos visto batas de cola, ni trajes de luces; hasta ahora. Chanel hará una entrada sorprendente en el escenario con el fabuloso traje que le ha hecho Alejandro Gómez Palomo, conocido por todos por el nombre de su firma, Palomo Spain, El modista ha hecho un trabajo soberbio y ha adaptado los códigos de la tauromaquia al estilo de Chanel, La cantante lleva un tema muy movido, en el que la canción y el baile tienen el mismo protagonismo. Algo que ha complicado el trabajo de Palomo, ya que no es lo mismo vestir a una cantante como Lydia, que no llevó coreografía, que vestir a Chanel, que lleva a Turín una potente puesta en escena. Por eso, como nos decía el modista hace unos días, el traje lleva mucho trabajo técnico, y la elección de los tejidos también ha sido complicada. España se lo juega todo en menos de 3 minutos, exactamente en 2:56 minutos, que es lo que dura la canción. Es importante empezar bien, mantenerse arriba en todo momento y terminar en lo más alto. La canción es lo principal, desde luego, pero el festival se ve en muchos países y no todo el mundo entenderá la letra. Por eso es tan importante la puesta en escena, el lenguaje visual, la coreografía y el vestuario tienen que gustar, enganchar y convencer. Y Palomo ha puesto a todo el personal que tenía alrededor a trabajar. Y el resultado es excelente. "He diseñado un mono de licra y tul hecho sobre su cuerpo, y lleva unas aberturas muy sexis en las piernas, como si fura un body que lleva zajones, y el cuerpo lleva un escote cuadrado, que es muy Palomo", revela. El escote va velado por una fina capa de tul y el cuello va a juego con el mono, realizado como si fuera un choker, una pieza que al modista le gusta llevar. El negro es el color elegido para el mono y para el fondo de la chaqueta torera, la pieza más especial del look. Es una chaqueta corta que va repleta de tachuelas en plata de aire vintage. "Está todo hecho a mano. Tanto la chaqueta de cuero negro, con las hombreras muy marcadas como la del traje de luces, como el bordado que lleva, que va toda repleta de cristales blanco y rojos de Swarovski. ¡Hemos cosido a mano 50 mil cristales, uno a uno! Ha sido un trabajo espectacular de todo mi equipo, y hemos trabajado miles de horas. ¡Hasta mi madre y mi tía han cosido cristales!".

Así es el traje de torera con el que Chanel actuará en Eurovisión El look de Chanel tiene una clara inspiración taurina, pero sin caer en tópicos, más bien como algo sutil y elegante. Alejandro G. Palomo ha querido evitar las connotaciones taurinas y prefiera hablar de la cultura y el arte de la tauromaquia. "Sí hay una inspiración andaluza, porque la chaqueta parece la portada de la Feria de Sevilla, con todos esos puntos de luz y los redondeles que lleva bordados". Es un conjunto muy marcado y potente, y tiene un único objetivo. "Lo que se pretende es que España sea reconocible a primera vista, que nada más salir Chanel al escenario se sepa que es España", revela. Es cierto que los toros y Andalucía pueden sonar a tópicos de la cultura española, pero son códigos que Palomo siempre lleva en sus colecciones. Su tierra es una constante fuente de inspiración, pero nunca cae en lo evidente. "Lo has visto en casi todos mis desfiles, me gusta esa estética y tener esa representación española, pero siempre le doy un toque contemporáneo". Es cierto, el modista reinterpreta y reinventa los códigos de los toros, el flamenco, la iconografía religiosa y las tradiciones andaluzas, y lo hace con rebeldía y buen gusto. Y ahora, todo su universo se traslada al traje de Chanel. "Ella está espectacular, cuando la vi con el mono y la chaqueta puestos... ¡Está increíble!", dice emocionado. "¡¡Va a ser un espectáculo!!". Detalle del body de Chanel en el que Palomo ha bordado miles de cristales RTVE Cuello Choker del mono de Chanel RTVE Palomo viste a Chanel en las pruebas cropper Al principio, Palomo tuvo que trabajar con Chanel a distancia, dada la agenda de la cantante que la llevó a lugares como Miami. Pero en cuanto ella pudo viajó a Posadas, la localidad de Córdoba donde Palomo tiene su taller. Allí pudo tomar las medidas exactas y comprobar como quedaban los tejidos y colores seleccionados en su cuerpo. Ese fue el momento más especial, cuando los bocetos hechos en papel se transforman en una pieza tridimensional para cobrar vida y movimiento. Es la magia de la moda. "Es súper cómodo, me siento genial con él", ha dicho Chanel desde Turín en el programa 'Corazón', horas antes de hacer su primer ensayo. Es la primera vez que se subirá al escenario del Pala Alpitour, y lo hará con una réplica del traje que llevará en la final, que se celebra el sábado 14 de mayo, para evitar que el conjunto se dañe en uno de los ensayos. Chanel ha confiado en Palomo ciégamente, confiando el look del día más importante de su carrera, hasta ahora, en manos de este creador único y genial, uno de los grandes de la moda. Chanel en las pruebas de vestuario en el taller de Palomo RTVE El equipo de Palomo prueba las hombreras sobre la tolile. RTVE Bocetos de Palomo para Chanel RTVE Algunos de los bocetos de Palomo para Chanel RTVE